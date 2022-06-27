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赤腳灌水採收山藥被電死！雇主借錢賠153萬　獲改判緩刑2年

▲彰化地方法院。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化地方法院。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣林姓農民在農地種植山藥，需要用抽水馬達採收山藥，於2021年雇用許姓農民赤腳灌水採收時發生漏電遭到電擊致死，林男被依過失致死罪判刑6月，林男不服提出上訴，並賠償153萬元與死者家屬達成和解，法官因此撤銷原判決，改判刑5月，緩刑2年。

判決書指出，林男在農地裡種植山藥，需使用抽水馬達抽水灌注以採收山藥，因而在農地裡鋪設電線連接馬達。去年7月25日8時許，許男受雇後赤腳在該農田裡以抽水馬達抽水灌注農地裡的山藥，因水管與電線交疊致妨礙灌注作業，乃在膠帶纏繞之電線連接處旁，將水管與已滲入水分膠帶纏繞處電線拉開時，遭連接點漏逸之電氣電擊倒地，經送醫救治，於9時57分許，休克死亡。

簡易庭法官認為，林男雇用許男進行灌水採收山藥作業，本應擔負現場安全，並防止電引起的危害，竟疏未注意及此，未使用整條電線，且未將膠帶纏繞之電線連接處穩固架高，致發生漏電，與許男的死，具有相當因果關係，今年2月間被依過失致死罪判刑6月。

林男不服提出上訴，並向家人借錢，賠償許男家屬153萬元達成和解，法官衡量林男國中畢業務農，已婚收入不固定，有2名未成年子女及母親要扶養，因此撤銷原判決，改判刑5月，緩刑2年。

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