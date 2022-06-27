碰！婦人迴轉與酒駕男對撞　彰化這路口「嗶嗶哥」加入站崗

▲彰化伸港中興路車禍婦人迴轉撞車。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化伸港鄉昨(27)日深夜發生一起酒駕車禍，阮姓女駕駛(48歲)載著2女(9歲、11歲)及1名男子，行經中興路3段跨越網狀線迴轉時，與許男(21歲)駕駛的自小客車發生擦撞，消防局據報後派遣線西、伸港及和美等3分隊前往，將傷者送醫，許男酒測值0.49，被依公共危險罪嫌送辦，肇事原因有待警方進一步調查釐清。

▲伸港中興路車禍。

和美警分局指出，伸港鄉台61線側車道、中興路及和港路段，為台中銜接彰化必經的道路之一，據統計今年1-6月中興路已發生93件、和港路73件重大車禍事故，昨晚深夜於中興路3段再添一樁碰撞車禍，所幸輕傷無生命危險。

和美分局長葉文啟表示，有鑑於「嗶嗶哥」江敦霖的人形立牌加入芬園鄉139線，確實有效降低交通事故，故和美警分局今天將「嗶嗶哥」加入中興路站崗，每天不定時派2名員警在易肇事路段加強測速及違規取締，期能有效降低交通事故發生率。

葉文啟也呼籲，此措施用意在提醒用路人，行經該路段千萬要遵守行車速限，不要有超速行駛及跨越雙黃線違規迴轉等行為，才能確保行車安全。

▲嗶嗶哥人形立牌加入和美警分局行列。（圖／和美警方提供）