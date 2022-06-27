超會拍！彰化10大測速桿取締出爐　這支6450件奪冠

▲社頭鄉員集路測速桿榮登桿王。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

重新洗牌！彰化縣警局交通隊今天公布1月至6月10大固定式測速照相桿，取締38,561件，為國庫進帳9,254萬多元，最特別的是社頭鄉員集路與崙饒路口，才設立2個月就以6450件奪下上半年度冠軍，曾蟬聯3年東外環台74甲線2.2公里處北上的測速桿2,299件落到第9名。

彰化縣警局在全縣裝設有66支固定式測速照相桿，34支設有照相主機，有17支具有雙向拍照功能，去年台74線東外環2.2K測速桿，「閃」了1萬3442張超速罰單為最強，蟬聯3連霸，榮登桿王寶座。

▲第二名139縣道測速桿。（圖／警方提供）

彰化縣今年上半年10大測速照相桿，以社頭鄉員集路與崙饒路口6450件居冠、其次是縣道139線7.7公里5423件、和美鎮線東路5段291號南側5110件奪下前3名，其次依序是芳苑鄉斗苑路頂後段與路平路口4468件、埤頭鄉縣152線16.5公里3390件、員林市員埔路與三潭巷口3354件、社頭鄉中山路1段與和平三路口3209件、鹿港鎮鹿和路2段507號前2763件、彰化市台74甲線2.2公里處北上2299件、秀水鄉彰鹿路與民意街口2095件。

▲第三名和美鎮測速桿。（圖／警方提供）

交通隊指呼籲，設置測速桿主是要約束駕駛人要遵守車速限制，測速取締絕對不是為了罰錢，而為了維護用路人的安全，在易肇事的路段設置測速照相桿執行取締，就是提醒用路人務必減速慢行，安全駕駛最重要，一旦超速違規，違規超速的用路人，都將依道路交通管理處罰條例第40條處1,200元以上2,400元以下罰鍰。