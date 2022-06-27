北市線上拍賣名牌手錶、鑽飾　Rolex、Cartier通通有！得標再贈金湯匙

▲北市動質處推出「流當品快閃購」線上拍賣活動。（圖／台北市政府動質處提供）

記者袁茵／台北報導

台北市動產質借處於27日推出「流當品快閃購」線上拍賣活動，其中共有84標，品項包括鑽飾、裸鑽、鉑金，以及ROLEX、CARTIER、OMEGA、PIAGET、PATEK PHILIPPE和TUDOR等高級機械手錶，且適逢70週年，每名得標者可再拿到「金湯匙」，盼讓每人都能享有「富貴人生」。

台北市動質處27日表示，此次特色除了手錶款式及品牌眾多外，鑽飾品項也相當豐富，包括戒指、項鍊、耳鉤等，可以一次滿足民眾不同需求，且全品項皆可以線上照片鑑賞，部份品項於6月28日下午2時至4時現場鑑賞，展示地點為台北市長安西路3號6樓，歡迎民眾以電話（02-25629862 ＃35）預約方式安排鑑賞。

動質處指出，該處今年邁入70週年，特別加碼贈送「金湯匙」給線上拍賣活動得標者，每人限領1份，金湯匙具有「天命富貴、一生好命」寓意，兼具實用性及象徵意義，雖非純金打造，但希望能讓每位得標者都享有富貴人生。

最後，動質處提醒，民眾參與投標前須先加入成為惜物網會員，且無停權者方可參與本次快閃活動，本次「快閃」活動投、開標方式與惜物網不同，採電子化作業線上收（退）押標金，得標者押標金可抵繳貨款，但棄標時押標金將會被沒收，下標前請先詳閱該活動條款，了解投標流程，以免錯失良機。