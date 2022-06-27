懷疑女友和朋友外遇　恐怖男闖她家狂砍8刀「3分鐘內冷血奪命」

▲女子在自家遭前男友殺害。（圖／翻攝自Twitter／Greater Manchester Police）

記者李振慧／綜合報導

英國35歲男子馬哈茂德(Abid Mahmood)懷疑女友道林(Tamby Dowling)和他朋友外遇，分手後突然持刀闖入對方家中，3分鐘內狂砍8刀把人當場殺死，便立即搭上租車離開，被捕後向警方坦承，他因為想殺人所以犯案。

馬哈茂德被控去年11月8日，在道林位於曼徹斯特奧爾德姆區(Oldham)家中，先是打了對方一拳，再持刀狂砍把人殺害，整個犯案過程不到3分鐘，他上了出租車後還向司機表示，「我可以聽到我腦中的尖叫聲，為我祈禱吧，兄弟」。

馬哈茂德後來主動向警方自首，並交出沾滿血的凶刀，坦承自己犯下殺人罪，希望能因此獲得減刑，且還想以長期患有精神疾病為自己脫罪。不過警方調查發現，他在犯案前狂打17通電話給死者，還曾向心理諮商人員透露，因為懷疑女友和朋友外遇，所以他很想傷害別人或自己，因此檢察官認為他是蓄意犯案。

死者好友控訴，道林是一個美麗又善良的人，就連蒼蠅都不忍心殺害，而馬哈茂德對她所做的事是純粹的邪惡且有計畫的。目前馬哈茂德關押在精神病院中候審，將於下周再度開庭。