查爾斯王儲又出事！遭爆曾收卡達高層9500萬現金　紙鈔塞滿行李箱

▲英國查爾斯王儲。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

英國媒體爆料指出，查爾斯王儲（Prince Charles）曾在5年間陸續收下卡達前首相薩尼高達300萬歐元（約台幣9576萬元）的現金，而這些現金紙鈔都是裝在手提箱或是紙袋中，再交由查爾斯的助理點收。目前王室回應指出，這些錢都在第一時間交由查爾斯的慈善機構，保證遵循所有正當程序。

查爾斯的前助理向《星期日泰唔士報》爆料指出，查爾斯曾在2011年至2015年間，接受薩尼（Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al-Thani）高達300萬歐元的現金，「每個人都對這個情況感到相當不舒服，我們唯一能做的就是數錢，記錄下我們所做的事情後，再打電話給銀行。」

▲卡達前首相薩尼。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，薩尼分成三次將現金交給查爾斯，其中一次是2015年在查爾斯位於倫敦克拉倫斯官邸（Clarence House）的私人聚會中，當時他帶著一疊疊總計100萬歐元（約台幣3192萬元）的現金紙鈔，裝在手提箱裡面交給查爾斯。其他兩次除了放在手提箱裡，還曾放在英國知名百貨公司「Fortnum & Mason」的紙袋中。

據了解，查爾斯的兩名助理會收下這些錢，並親自點鈔，再要求英國王室的私人銀行「顧資」（Coutts）來收錢，而這些錢都存入「威爾斯親王慈善基金 」（Prince of Wales's Charitable Fund）的帳戶中。

英國王室規定，王室成員不可以接受現金餽贈，但其代表的慈善機構可以收下「支票」捐贈。克拉倫斯宮回應表示，該慈善機構已經對這筆錢進行了適當的管理，並且保證所有流程都按照正當程序。

儘管王室對外宣稱，這筆現金在使用上沒有問題，但這事件又再度引發外界對查爾斯「現金交換」醜聞的關注。查爾斯長久以來的助理福塞特（Michael Fawcett）幾個月前才被「威爾斯親王慈善基金會」開除，因為他利用職務之便，幫助一名沙烏地阿拉伯的億萬富翁獲得簽證與王室榮譽頭銜。