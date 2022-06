為救愛女鋌而走險！議員走私15歲孤兒赴英「活摘器官」

▲奈及利亞參議員埃克韋馬杜因涉嫌走私15歲男孩到英國活摘器官被捕。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/綜合報導

奈及利亞參議員埃克韋馬杜(Ike Ekweremadu)最近因涉嫌將一名15歲男孩帶到英國摘取器官,而和妻子碧翠絲(Beatrice)一同被捕。外媒稱,埃克韋馬杜之所以非法安排孤兒接受器官移植,是為了要幫他們器官衰竭的女兒續命。

綜合英媒報導,60歲的埃克韋馬杜是奈及利亞政界極具影響力的參議員,他過去曾擔任參議院副議長,同時也是一家律師事務所的負責人。最近,英國警方發現,他與55歲的妻子涉嫌在2021年8月到今年5月初,拐帶無家可歸的少年到英國,並在倫敦摘取這些少年的器官。

Ekweremadu: Ukpo is Lying About Being 15 years Old

David Ukpo, who initially agreed to donate his kidney to give Ike Ekweremadu's sick daughter, Sonia, a chance to live isn't the 15-year-old kid he told British authorities he is. He was born on Oct. 12, 2000. That means he'll be pic.twitter.com/992lIA5Lpj