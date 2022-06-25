為救愛女鋌而走險！議員走私15歲孤兒赴英「活摘器官」

▲奈及利亞參議員埃克韋馬杜因涉嫌走私15歲男孩到英國活摘器官被捕。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

奈及利亞參議員埃克韋馬杜（Ike Ekweremadu）最近因涉嫌將一名15歲男孩帶到英國摘取器官，而和妻子碧翠絲（Beatrice）一同被捕。外媒稱，埃克韋馬杜之所以非法安排孤兒接受器官移植，是為了要幫他們器官衰竭的女兒續命。

綜合英媒報導，60歲的埃克韋馬杜是奈及利亞政界極具影響力的參議員，他過去曾擔任參議院副議長，同時也是一家律師事務所的負責人。最近，英國警方發現，他與55歲的妻子涉嫌在2021年8月到今年5月初，拐帶無家可歸的少年到英國，並在倫敦摘取這些少年的器官。

Ekweremadu: Ukpo is Lying About Being 15 years Old

David Ukpo, who initially agreed to donate his kidney to give Ike Ekweremadu's sick daughter, Sonia, a chance to live isn't the 15-year-old kid he told British authorities he is. He was born on Oct. 12, 2000. That means he'll be pic.twitter.com/992lIA5Lpj — Farooq Kperogi (@farooqkperogi) June 24, 2022

警方在當地23日以串謀安排或協助運輸他人，以及意圖剝削的罪名拘捕夫婦2人，但他們一致否認有意從事人口販賣活動。《每日郵報》指出，埃克韋馬杜夫婦是為了幫助他們器官衰竭的女兒續命，才會鋌而走險，安排無家可歸的孤兒到英國接受器官移植。

這對夫婦23日在倫敦的烏克斯橋地方法院（Uxbridge）出庭，不過由於司法管轄權的問題，英國政府要審理此案必須先獲得總檢察長的同意，因此這對夫婦將持續被拘留，直到7月7日案件開審為止。警方指出，涉案的15歲少年目前已被帶到安全地帶受保護。