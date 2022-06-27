英國票選「接吻高手」　這職業吻技最棒！公務員和律師表現差勁

▲英國一項調查票選出「最會接吻」與「吻技最差勁」的對象。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者張寧倢／編譯

英國約會網站「Plenty of Fish」進行一項2000人調查，分別票選最厲害與最差勁的接吻對象職業。令人驚訝的是，獲得最高票的「接吻高手」是常常被認為生活無聊的會計師，還超越了醫生、護士與工程師。而吻技最差的代表則有整天與數據為伍的IT產業工作者，以及律師、公務員等。

根據英國《每日郵報》報導，2000名英國人參與的調查顯示，經常被嘲笑無聊的會計師以高超吻技獲得了23%的票數，被票選為「最佳接吻對象」，其餘名列前5大接吻高手的職業則分別是醫生與護士（19%）、工程師（14%）、教師（11%）、服務生或廚師（10%）。

在最差接吻表現的票選中，第5名為公務員（2%）、第4名銀行家（3%）、第3名是律師（5%）、第2名是房地產代理人（6%），以及被評選為最不會接吻的IT產業工作者，得票率為7%。

然而，很會接吻並不代表談戀愛也一樣拿手。報導指出，約55%的受訪者表示，他們現任伴侶並不是自己遇過的最會接吻的對象，另外，有11%的受訪者認為前一任伴侶是最會接吻的。

咖啡廳老闆、37歲的克萊兒（Claire Hunter）向《每日郵報》表示，她在一家夜店認識一位名叫克里斯（Chris）的會計師，「我記得我和克里斯一起跳舞，然後走出去接吻。這絕對是我人生中最美好的一吻。」兩人最後順利進展至下一步，也持續享受著浪漫接吻。

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