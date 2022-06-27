恐怖猴痘侵入小學生族群！法國驚現首宗兒童病例　病情曝光

▲法國出現首宗兒童猴痘病例。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

法國衛生當局在當地25日晚間宣布，巴黎有一名小學生感染了猴痘病毒，成為國內首宗兒童猴痘病例，所幸患者的病情已受控制。目前法國通報的猴痘確診病例已高達330宗。

綜合法媒報導，法蘭西島大區衛生機構25日證實，當地出現了首宗兒童猴痘病例，患者是就讀於巴黎一所小學的學生，所幸患者的病情已受控制，而且也沒有惡化風險。目前當局已展開疫調，迅速追蹤這名患者的接觸鏈，並通知同校學生家長，留意家中孩童的健康狀況。

法國西島衛生署指出，法國的猴痘病例過去只發生於成人患者之間，因此當局非常重視這起首宗兒童病例。過去人們對猴痘在男同志之間通過性行為傳播進行了很多討論，但感染學專家拉科姆（Karine Lacombe）強調，猴痘不是同性戀疾病，只要人們有過密切接觸，就可能會被傳染，因此任何人都無法排除感染機率。

兒科傳染病專家柯恩（Robert Cohen）也表示，猴痘並不只會透過性行為來傳播，尤其在非洲感染猴痘病毒的患者大部分也都是兒童，因此目前最重要的是要釐清兒童被傳染的途徑和傳播鏈，「如果孩子是在家庭內部受到感染的話，那就不用太擔心，但如果我們無法釐清患者在哪裡染病，那麼問題就嚴重了」。