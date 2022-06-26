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南非夜店驚傳「至少17人離奇死亡」　目擊者崩潰：到處都是屍體

▲南非夜店「恩尤貝尼酒館」驚傳17人離奇死亡。（圖／翻攝自Twitter@SISONKE_MD）

▲南非夜店「恩尤貝尼酒館」驚傳17人離奇死亡。（圖／翻攝自Twitter@SISONKE_MD）

記者吳美依／綜合報導

南非東開普省（Eastern Cape）發生離奇案件，多位民眾26日凌晨通報，夜店「恩尤貝尼酒館」（Enyobeni Tavern）多人倒地、失去生命跡象，警方也證實目前至少17人死亡，但仍不清楚原因。當地祖魯語媒體Isolezwe News報導，一名目擊者宣稱「到處都是屍體」，現場照片也在推特上瘋傳。

▲其他網友分享夜店當晚人潮洶湧的畫面。

根據網友姆拉姆拉（Sisonke Mlamla）上傳的照片，一些受害者癱坐在椅子上，另一些仰躺在桌子、沙發或地板上，「屍體躺在地上，就像在跳舞或交談時突然倒下。」還有其他人分享影片指出，在本案發生前，「恩尤貝尼酒館」人潮洶湧，男男女女隨著音樂舞動狂歡。

警方發言人基納納（Brigadier Tembinkosi Kinana）表示，死者包括18-20歲的年輕人，「（他們）被發現陳屍在東倫敦市（East London）風景公園的一間小木屋裡」，但現在斷言死因，似乎言之過早，「我們現階段不想做任何臆測，調查仍在持續中。」

南非《每日電訊》報導，死亡人數恐怕高達22人，外界也紛紛揣測，受害者可能接觸到某種毒藥，或者死於踩踏事故。不過Dispatch Live指出，遺體身上「沒有任何可見傷勢」，一些人也認為，死者姿態不符合踩踏致死的推論。

▲▼南非東開普省（Eastern Cape）夜店「恩尤貝尼酒館」（Enyobeni Tavern）驚傳17人離奇死亡。（圖／翻攝自Facebook／Blessings Ramoba Page）

▲焦急的家屬在夜店外等候。（圖／翻攝自Facebook／Blessings Ramoba Page）

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