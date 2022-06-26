南非夜店驚傳「至少17人離奇死亡」　目擊者崩潰：到處都是屍體

▲南非夜店「恩尤貝尼酒館」驚傳17人離奇死亡。（圖／翻攝自Twitter@SISONKE_MD）

記者吳美依／綜合報導

南非東開普省（Eastern Cape）發生離奇案件，多位民眾26日凌晨通報，夜店「恩尤貝尼酒館」（Enyobeni Tavern）多人倒地、失去生命跡象，警方也證實目前至少17人死亡，但仍不清楚原因。當地祖魯語媒體Isolezwe News報導，一名目擊者宣稱「到處都是屍體」，現場照片也在推特上瘋傳。

A source in East London shared this video with me claiming that this is how full it was during last night's event before deaths happened at the Enyobeni Tarven in Scenery Park. #EastLondonDeath https://t.co/rRVjUFjDyR pic.twitter.com/gUmF4n6ZBv — Sisonke Mlamla (@SISONKE_MD) June 26, 2022

▲其他網友分享夜店當晚人潮洶湧的畫面。

根據網友姆拉姆拉（Sisonke Mlamla）上傳的照片，一些受害者癱坐在椅子上，另一些仰躺在桌子、沙發或地板上，「屍體躺在地上，就像在跳舞或交談時突然倒下。」還有其他人分享影片指出，在本案發生前，「恩尤貝尼酒館」人潮洶湧，男男女女隨著音樂舞動狂歡。

警方發言人基納納（Brigadier Tembinkosi Kinana）表示，死者包括18-20歲的年輕人，「（他們）被發現陳屍在東倫敦市（East London）風景公園的一間小木屋裡」，但現在斷言死因，似乎言之過早，「我們現階段不想做任何臆測，調查仍在持續中。」

南非《每日電訊》報導，死亡人數恐怕高達22人，外界也紛紛揣測，受害者可能接觸到某種毒藥，或者死於踩踏事故。不過Dispatch Live指出，遺體身上「沒有任何可見傷勢」，一些人也認為，死者姿態不符合踩踏致死的推論。

▲焦急的家屬在夜店外等候。（圖／翻攝自Facebook／Blessings Ramoba Page）

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》