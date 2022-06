南非夜店驚傳「至少17人離奇死亡」　目擊者崩潰：到處都是屍體

▲南非夜店「恩尤貝尼酒館」驚傳17人離奇死亡。(圖/翻攝自Twitter@SISONKE_MD)

記者吳美依/綜合報導

南非東開普省(Eastern Cape)發生離奇案件,多位民眾26日凌晨通報,夜店「恩尤貝尼酒館」(Enyobeni Tavern)多人倒地、失去生命跡象,警方也證實目前至少17人死亡,但仍不清楚原因。當地祖魯語媒體Isolezwe News報導,一名目擊者宣稱「到處都是屍體」,現場照片也在推特上瘋傳。

A source in East London shared this video with me claiming that this is how full it was during last night's event before deaths happened at the Enyobeni Tarven in Scenery Park. #EastLondonDeath https://t.co/rRVjUFjDyR pic.twitter.com/gUmF4n6ZBv