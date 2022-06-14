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BA.5發源國近況曝！9歲以下孩童確診住院飆　首超越80歲以上長者

▲▼消息人士透露，美國FDA正考慮在今秋批准施打第4劑新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲Omicron病毒去年11月由南非科學家所發現，南非也是全球第一個爆發Omicron確診潮的國家。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

Omicron亞型變異株BA.4與BA.5今年4月首度在南非被發現，傳染力更強。南非最大醫療保險業者Discovery Health引述數據指出，全國9歲以下孩童確診住院的人數，已首度超過80歲以上高齡族群。

彭博報導，BA.4與BA.5在南非掀起第5波疫情，儘管現階段進入趨緩階段，但依據Discovery Health所發布的聲明指出，4月13日至5月27日期間，在所有因確診住院的新冠患者中，9歲以下孩童佔約17%，比80歲以上高齡者多出5個百分點。

這狀況與南非前幾波疫情相比是個明顯變化，因為在新冠原始毒株、Beta與Delta變異株的前3波疫情期間，孩童染疫住院率低，即便是Omicron新毒株現蹤的第4波疫情，年輕患者比例有所上升，仍與80歲以上染疫者比例差不多。

「最近這幾個月情況有了變化」，Discovery Health執行長萊恩諾亞（Ryan Noach）表示，依據數據，南非前3波疫情的新冠重症住院率低，但如今孩童住院狀況明顯上升，特別是新生兒，有超過50%的1歲以下染疫嬰兒住院，高於第4波疫情的40%。

Omicron病毒去年11月由南非科學家所發現，而南非也是全球第一個爆發Omicron確診潮的國家。目前南非12歲以下孩童尚未獲准接種新冠疫苗。萊恩諾亞表示，儘管Omicron疫情相對於其他病毒株疫情有這些變化，但總體來說，孩子們都能很好地應對新冠感染。

►沒有無敵星星！染Omicron後防再次感染有效性僅50%　比Delta還慘
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►她從未確診卻出現「1恐怖症狀」！　醫驚：99%就是長新冠

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