夜店安檢鈴聲大作　屁孩掏「鋼珠寶特瓶」丟垃圾桶...下場慘了

▲潘男因為隨身攜帶「炸彈」，在夜店遭警察以現行犯身分逮捕移送。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

潘姓男子去年到夜店跨年，經過電子安檢門時鈴聲大作，潘男淡定拿出裝了許多小鋼珠的礦泉水瓶，對安管人員說：「這是炸彈」，然後就丟進一旁垃圾桶，逕自走進夜店，警方獲報依恐嚇公眾罪逮捕移送，雖然台北地檢署認為潘男並無犯意，處分不起訴，但這個「炸彈」經鑑定真有殺傷力，檢方已另案偵辦潘男涉持有爆裂物罪嫌。

年僅19歲的潘男在2021年12月31日晚上11點，和朋友約好一起到信義區的PUFF夜店玩，潘男在門口走過安檢門時，儀器偵測到金屬物品而發出聲響，夜店安管立刻上前詢問，潘男身上是否攜帶危險物品，潘男拿出看似無礙的礦泉水瓶，裡面裝了許多小鋼珠，還有類似引信的東西。

安管問：「這是什麼？」潘男直言：「這是炸彈」，然後就丟進一旁的垃圾桶，跟朋友一起進入夜店準備狂歡，潘男若無其事的樣子，讓旁人搞不清楚到底是「炸彈」還是「詐彈」，可是安管人員越想越不對勁，決定拿起被潘男丟棄的瓶子，並報警處理，信義分局警員於是前往夜店，以現行犯身分將潘男逮捕。

潘男被移送地檢署後表示，那瓶是朋友給的，朋友說那個是煙火，他想說當天跨年後還會跟朋友去外面慶生，可以放煙火助興，沒想過要用來恐嚇誰，檢察官考量他的確是被動把東西拿出來，且沒有放話要危害任何人的安全，現場也沒有人受到驚嚇的樣子，無證據顯示潘男有要恐嚇公眾的故意，以罪嫌不足處分不起訴。

可是在此同時，這瓶裝有小鋼珠的礦泉水瓶，經送鑑定附有引信，是真的可點燃傷人的爆裂物品，檢察官因此另外分案，偵辦潘男持有爆裂物罪嫌展開偵辦，依《槍砲彈藥刀械管制條例》，可處5年以上有期徒刑、併科罰金1千萬元。