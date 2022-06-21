可以睡旁邊但不能碰我！好心女大生收留男同學　結果讓她心碎

▲女大生錯估人心險惡，好意讓男同學借住過夜卻遭性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名莊姓男大生去年藉口喝醉，拜託1位交情不錯的女同學讓他借住一宿，女方把莊男當成好哥們，因房裡只有一張床，她同意莊男「可以睡在我旁邊但不能碰我」，結果莊男半夜按捺不住慾火，越過紅線性侵得逞，挨告後當庭鞠躬認錯並賠償60萬元和解，女方心軟答應給他自新機會，法官認定莊男犯行該罰但有情堪憫恕之處，依乘機性交罪輕判2年徒刑、緩刑5年，可上訴。

判決指出，去年（2021年）1月29日凌晨3點多，莊男前一晚到夜店狂歡後，聯繫本案被害女同學藉口喝醉沒地方去，拜託女同學讓他到租屋處借住一宿，因為2人平時交情不錯，女方不忍拒絕，答應莊男來過夜，莊男進屋耍賴不想打地鋪，說地板太硬睡不著。

女方拗不過莊男，加上當時感冒已吃藥、全身乏力只想快點睡覺，她認為莊男是好兄弟、應該不會亂來，於是同意莊男睡到房內僅有的一張床，跟莊男約法三章「可以睡在我旁邊但不能碰我」。

莊男滿口應允，等到女方熟睡叫不醒，他釋放全部淫念，大肆對女方淫辱得逞，女方當下只能任由莊男擺佈，羞憤不已，事後怒告莊男並提出對方傳來道歉的訊息，戳穿莊男企圖推稱兩情相悅的狡辯。檢方查明女方當時的確因感冒就醫、所服藥物易嗜睡，起訴莊男涉犯法定刑為3年以上、10年以下徒刑的乘機性交罪嫌。

莊男出庭認罪，當庭向女方鞠躬道歉，更積極賠償女方60萬元和解，女方心軟原諒，同意給莊男輕判自新機會，法官審理認定莊男罔顧女方信任，犯行造成女方身心受創，考量他一時衝動、沒使用暴力手段，已表達悔悟，有情堪憫恕之處，輕判他2年徒刑。

法官並指莊男沒前科，經過本案教訓，應無再犯之虞，宣告莊男緩刑5年、以勵自新，但須接受法治教育4場次，強化守法觀念，另須提供40小時義務勞務，若違反附帶條件，將會被撤銷緩刑入監，全案還可上訴。