撿屍性侵允賠50萬半途卻落跑　挨告才付清尾款但誠意掉漆沒緩刑

▲女網友喝醉遭撿屍性侵，對方允賠50萬元卻只付30萬元就失聯。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市一名高姓男子前年和女網友上夜店狂歡到凌晨，搭計程車送爛醉的女方回家性侵得逞，事後高男簽字認錯、允諾賠償50萬元和解，卻僅付30萬元就失聯，女方憤而提告，高男到案付清尾款20萬元，台北地院認定高男「尚非極惡之人」，依情堪憫恕規定將他所犯乘機性交罪輕判2年徒刑，可是高男害女方提告蒙受二度傷害、還沒和解，法官不准他緩刑，還可上訴。

判決指出，高男前年（2020年）6月透過交友平台，認識本案20多歲被害人，同年7月25日晚間，被害人和多位姊妹淘去北市一家夜店狂歡，高男到場扮演護花使者，眾人嗨到隔天凌晨解散，高男搭計程車送被害人回家，藉由親吻、撫摸試探後確認她爛醉，高男趁機性侵得逞。

女方事後不甘受辱，同年8月10日約高男碰面談判，高男簽字認錯，寫和解書交代性侵過程並允諾賠償50萬元遮羞，但他陸續支付共30萬元後，突然失聯，女方認為高男故意放鴿子，怒告他性侵。

高男到案起初嘴硬，被起訴後才認罪，並在審理期間付清尾款20萬元給女方。法官審理認為，高男確實已先付了30萬元，他的犯行雖不可取，但「尚非極惡之人」，且無前科，即使判處乘機性交罪最低法定刑3年徒刑仍嫌過重，有情堪憫恕之處，因此酌減判處2年徒刑。

律師為高男請求緩刑，法官指高男畢竟沒自始至終認罪並依約賠償，被害人更批高男消失得不明不白、沒給一個交代，「當初講好的事就該履行，如果有困難應主動提出，而不是直接消失」，法官認為高男害女方必須提告，更在訴訟中受到二度傷害，此部分雙方還沒和解，所以不宜給高男緩刑，以免心存僥倖，全案還可上訴。