綠營狂追恩恩案！再爆「送醫時間作假」　新北藍黨團：劣質操作

▲中和2歲童確診苦等81分等無救護車病逝，恩恩爸淚求通聯記錄要真相。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者皮心瑀／新北報導

民進黨陣營緊咬恩恩案，立委林楚茵爆料，稱新北市府針對送醫時間作假，雖說是6點37分時將恩恩送到ICU救治，但從吹哨者的譯文來看，實際上救護車的時間是7時21分。對此，新北市議會國民黨團反轟，許多政客走火入魔，希望別為了曝光度而劣質的操作。

新北國民黨團書記長廖先翔指出，綠營不斷消費恩恩案，從最開始聚焦制度面、法制面的討論，現在卻變成政治操作，用錯誤的消息，如此低估民眾思考能力，已引起民眾極度反感。

國民黨團強調，從新北市府提供，或是中央當日記者會公布的資料來看，並沒有「18點37分恩恩在ICU急救」這個時序，盼民進黨停止惡意的栽贓和抹黑，別為了曝光，把自己的政治信譽消耗殆盡。

中和2歲男童恩恩4月染疫逝世，爸爸出面要求能夠調閱完整通聯還原真相，從流出的音檔發現，因新北市府按中央指引要求「確診者要衛生單位同意才能派救護車」，而當下衛生所卻遲遲無人接聽電話，直到26分鐘後才聯絡上，導致恩恩無法及時送醫，引發爭議，而侯友宜為此日前已出面表示，沒有做好保護市民的責任，「我會反省檢討，我會負起全部責任。」