　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營狂追恩恩案！再爆「送醫時間作假」　新北藍黨團：劣質操作

▲▼中和2歲童確診苦等81分等無救護車病逝，恩恩爸淚求通聯記錄要真相。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲中和2歲童確診苦等81分等無救護車病逝，恩恩爸淚求通聯記錄要真相。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者皮心瑀／新北報導

民進黨陣營緊咬恩恩案，立委林楚茵爆料，稱新北市府針對送醫時間作假，雖說是6點37分時將恩恩送到ICU救治，但從吹哨者的譯文來看，實際上救護車的時間是7時21分。對此，新北市議會國民黨團反轟，許多政客走火入魔，希望別為了曝光度而劣質的操作。

新北國民黨團書記長廖先翔指出，綠營不斷消費恩恩案，從最開始聚焦制度面、法制面的討論，現在卻變成政治操作，用錯誤的消息，如此低估民眾思考能力，已引起民眾極度反感。

國民黨團強調，從新北市府提供，或是中央當日記者會公布的資料來看，並沒有「18點37分恩恩在ICU急救」這個時序，盼民進黨停止惡意的栽贓和抹黑，別為了曝光，把自己的政治信譽消耗殆盡。

中和2歲男童恩恩4月染疫逝世，爸爸出面要求能夠調閱完整通聯還原真相，從流出的音檔發現，因新北市府按中央指引要求「確診者要衛生單位同意才能派救護車」，而當下衛生所卻遲遲無人接聽電話，直到26分鐘後才聯絡上，導致恩恩無法及時送醫，引發爭議，而侯友宜為此日前已出面表示，沒有做好保護市民的責任，「我會反省檢討，我會負起全部責任。」

►從此愛上洗碗！「妙管家植萃酵素洗碗精」好用不殘留，兩件再9折

ET快訊
快訊／新北男失足跌10公尺邊坡不治　妻全程目睹
張娜拉今辦婚禮！　嫁小6歲夫絕美喜帖曝光
饗食天堂告夫妻吃霸王餐敗訴　關鍵證據曝
快訊／新莊火鍋店砍人　8惡煞全抓到了
猴痘殺入台灣　「居家2物品」是最可怕傳染源
國內首例猴痘患者「照片曝光」！　與國外不太一樣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市點名監院調查「內政部行政不作為」　要市長參選人了解「卡蛋」

鄧振中在墨西哥確診　龔明鑫代替出席「選擇美國投資高峰會」

北市長選戰還沒上車！陳時中民調墊底　高嘉瑜：確實有不滿的情緒

邀請內政部為大巨蛋「公開辯論」　柯文哲：花敬群不要逃！

綠營狂追恩恩案！再爆「送醫時間作假」　新北藍黨團：劣質操作

總統府喊「不換蘇貞昌」　他看民調搖頭：年底會下台

國民黨苗栗縣長提名喬不攏　議長鍾東錦挺身喊話：選到底

潘孟安轟自救石斑農委會無作為　蘇貞昌不認同：陳吉仲非常賣力

蘇貞昌：發電成本原料翻倍成長　「台電負擔非常沈重」

新莊8惡煞衝火鍋店亂砍人　侯友宜連夜逮7嫌犯：一個都逃不掉

22歲女ATM前急匯20萬！　塞錢手狂抖民眾迅速阻詐

劉在錫「亂槍打鳥要簽名」笑瘋　員工拖推車..他：是騎腳踏車嗎XD

高速撞路邊機車再衝路樹　IG網紅身亡！重機斷兩截

小鮮肉請阿姨幫忙錄影！她在鏡頭外不忘賣力扭臀

男紅燈右轉被警追急逃　甩落女友...她氣：開雙倍

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

殭屍展開幕民眾7點排隊　道士發符咒保平安、招財

摩鐵雙屍案！女疑懷孕　不滿淪小三...談判遭殺害

改編韓團歌→猴痘之歌　超鬧翻唱網讚：真有才

北市點名監院調查「內政部行政不作為」　要市長參選人了解「卡蛋」

鄧振中在墨西哥確診　龔明鑫代替出席「選擇美國投資高峰會」

北市長選戰還沒上車！陳時中民調墊底　高嘉瑜：確實有不滿的情緒

邀請內政部為大巨蛋「公開辯論」　柯文哲：花敬群不要逃！

綠營狂追恩恩案！再爆「送醫時間作假」　新北藍黨團：劣質操作

總統府喊「不換蘇貞昌」　他看民調搖頭：年底會下台

國民黨苗栗縣長提名喬不攏　議長鍾東錦挺身喊話：選到底

潘孟安轟自救石斑農委會無作為　蘇貞昌不認同：陳吉仲非常賣力

蘇貞昌：發電成本原料翻倍成長　「台電負擔非常沈重」

新莊8惡煞衝火鍋店亂砍人　侯友宜連夜逮7嫌犯：一個都逃不掉

快訊／三峽東麓山事故！男失足跌10公尺邊坡不治...妻全程目睹

北市點名監院調查「內政部行政不作為」　要市長參選人了解「卡蛋」

《還珠》晴兒豪宅在故宮旁…都市傳說證實了！　嬌貴兒長大變乖

626國際反毒日　北市警今年累計破毒品案近2千件、扣774公斤毒品

限時5天！超商「隱藏版好康」又來了　寄、取件送7百萬購物金

控妻塗牆「狗吃屎改不了」　尪列離婚9大理由求公道...法官打臉了

鄧振中在墨西哥確診　龔明鑫代替出席「選擇美國投資高峰會」

與妻分居發現她3度「服藥引產」　綠光夫怒求償100萬

張娜拉今天辦婚禮❤「列5大要求」才能入場　嫁小6歲夫絕美喜帖曝光

北市長選戰還沒上車！陳時中民調墊底　高嘉瑜：確實有不滿的情緒

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

政治熱門新聞

吳子嘉：陳時中真的會當選台北市長

大巨蛋恐跳票　花敬群：北市要怪自己

台北市非陳時中不可？　綠營曝他參選隱憂

吃火鍋無辜遭砍　侯友宜連夜逮捕7嫌

趙少康社團嗆「越演越不像話」　恩恩爸：不信台灣有這麼多人沒人性

快訊／7月起0至6歲可再免費領5劑快篩劑

林楚茵爆新北給指揮中心資料「全造假」　侯友宜12字回嗆

蘇貞昌：發電成本翻倍成長　台電負擔沈重

你家也在這嗎？　全國有136萬人設籍中山路、中正路、中華路

總統府喊「不換蘇貞昌」　他看民調：年底會下台

高虹安嘆家欣樓將熄燈　釣出柯P結婚照

苗栗縣長選到底！鍾東錦：我準備好了

潘孟安轟自救農委會無作為　蘇貞昌不認同

沈富雄酸陳建仁：他在科學上哪那麼重要

更多熱門

相關新聞

吃火鍋無辜遭砍　侯友宜連夜逮捕7嫌

吃火鍋無辜遭砍　侯友宜連夜逮捕7嫌

針對新北市新莊昨（25）晚發生火鍋店砍人事件， 市長侯友宜上午表示，新莊分局與市刑大也立刻成立專案小組，鎖定犯嫌車號，連夜逮捕7名嫌犯，並鎖定剩下的1名共犯。

快訊／新莊錢都火鍋惡煞砍人！2人手掌被砍、頭破滿地血

快訊／新莊錢都火鍋惡煞砍人！2人手掌被砍、頭破滿地血

林楚茵猛打批新北「造假」　衛生局駁：時序資料來自中央法傳系統

林楚茵猛打批新北「造假」　衛生局駁：時序資料來自中央法傳系統

林楚茵爆新北給指揮中心資料「全造假」　侯友宜12字回嗆

林楚茵爆新北給指揮中心資料「全造假」　侯友宜12字回嗆

醫推「2藥物」也許可救恩恩　挨告造謠獲不起訴

醫推「2藥物」也許可救恩恩　挨告造謠獲不起訴

關鍵字：

恩恩侯友宜新北

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新莊錢都火鍋惡煞砍人！2人手掌被砍、頭破滿地血

快訊／8煞衝新莊火鍋店砍人原因曝　7嫌落網

她每天都想上床！就醫才知身體出問題

人妻整形發現得愛滋！丈夫一聽提離婚

招牌殭屍「1張照」全場笑噴：祂們才驚恐

吃蘑菇「讓私密處臭爆」是真的！

人夫偷吃火辣助理！她傳鹹濕對話賠慘了

新莊8煞囂張刀砍！2男血濺火鍋店　警方回應了

「說好不聯絡」家寧哭了！Andy認輸

「北海岸鬼樓」真的有人住！　他一口氣買12戶曝：裝監視器等鬼

爸爸拋棄2兒另結新歡！生病回頭要他們撫養

目的地是天堂…重機男千字遺言1年後竟成真

百萬分之一機率　女和2狗被雷擊當場死亡

輪胎行縱火8死今告別式　4殞命童由來賓代上香

採購經理被離職怒告好市多！法院曝超狂離職金打臉

更多

最夯影音

更多
22歲女ATM前急匯20萬！　塞錢手狂抖民眾迅速阻詐

22歲女ATM前急匯20萬！　塞錢手狂抖民眾迅速阻詐
劉在錫「亂槍打鳥要簽名」笑瘋　員工拖推車..他：是騎腳踏車嗎XD

劉在錫「亂槍打鳥要簽名」笑瘋　員工拖推車..他：是騎腳踏車嗎XD

高速撞路邊機車再衝路樹　IG網紅身亡！重機斷兩截

高速撞路邊機車再衝路樹　IG網紅身亡！重機斷兩截

小鮮肉請阿姨幫忙錄影！她在鏡頭外不忘賣力扭臀

小鮮肉請阿姨幫忙錄影！她在鏡頭外不忘賣力扭臀

男紅燈右轉被警追急逃　甩落女友...她氣：開雙倍

男紅燈右轉被警追急逃　甩落女友...她氣：開雙倍

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面