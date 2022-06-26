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絲瓜變苦快丟掉別吃了！　專家揭有輕微毒性：吃多易腹瀉

▲雲林斗六市三光里所產的「翠玉絲瓜」品質位居台灣之冠，素有「LV級」美譽，已進入收成期。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林斗六市三光里所產的「翠玉絲瓜」有「LV級」美譽。（圖／記者蔡佩旻攝，下同）

記者許展溢／台北報導

絲瓜也叫做菜瓜，是台灣夏季常見的蔬菜，農糧署表示，嫩果可入菜，老熟果可當菜瓜布，採收後的主莖則可蒐集絲瓜水，可說是瓜界的斜槓青年。不過有時會發現絲瓜變黑或變苦，農糧署提醒，變黑吃了沒關係，可是變苦千萬別吃。

農委會指出，絲瓜主要產地為屏東縣、南投縣、高雄市、台南市及雲林縣。絲瓜依照果實形狀可區分為圓筒絲瓜和稜角絲瓜兩大類。台灣以圓筒絲瓜為主流，地方品種相當多，中部地區農民早期偏好白皮種，南部地區則以種植濃綠色的粗鱗種等為大宗。

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農委會說明，圓筒絲瓜果實圓筒形、無稜角、果面平滑有淺溝，果肉厚、肉質綿軟、無苦味、纖維較粗。依其果實長度又可分米管種、長筒種及竹竿種。絲瓜屬於短日照蔬菜，大多品種均對日照敏感，適合秋冬短日照下播種。而圓筒絲瓜可以再分為白皮種及綠皮種。綠皮種常見的有，粗鱗種、高雄2號-秋綠、高雄4號-祥發、美人、阿俊、強羅等。

▲雲林斗六市三光里所產的「翠玉絲瓜」品質位居台灣之冠，素有「LV級」美譽，已進入收成期。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲農糧署建議挑選絲瓜要看果實要完整無缺口，且果皮要翠綠。

農委會表示，稜角絲瓜慣稱澎湖絲瓜，植株及果實性狀與圓筒絲瓜有顯著不同，果實表面有稜角10條，果肉較薄，纖維細密，肉質細脆密緻，無苦味。適時採收嫩果肉質均細脆，纖維少而且食味、品質均比圓筒絲瓜較佳，瓜果成熟老化曬乾，後不易除去果皮供作絲瓜筋用。

只是一般常見絲瓜有「變黑」或「變苦」兩種狀況，農糧署表示，變黑為絲瓜中的酚類成分，遇熱或在空氣中氧化所導致，不影響營養及風味，可安心食用。變苦則為品種遺傳或受栽種環境影響，如遭遇低溫、日照不足、被害蟲叮咬等逆境，絲瓜就會累積微量葫蘆素，提高對環境的抗性，也就成為苦味的來源，「葫蘆素具輕微毒性，吃多易腹瀉」，因此建議直接丟棄不要食用。

最後，農糧署也傳授挑選好絲瓜3訣竅，包括果型上下勻稱、果皮新鮮翠綠和果實完整無缺口。

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