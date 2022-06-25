　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣最美金絲蛇快消失了！　正式紀錄僅110筆「8成路殺死亡」

▲▼台灣特有蛇種金絲蛇。（圖／特生中心提供、陳惇聿攝）

▲台灣特有蛇種金絲蛇。（圖／特生中心提供、陳惇聿攝，下同）

記者許展溢／台北報導

台灣氣候溫暖潮溼且地型多變，高山林立的環境創造出許多適合動物生存的棲地，農委會特有生物研究保育中心提到，因此孕育超過50種以上蛇類，除多數人較熟悉的黑眉錦蛇、臭青公、雨傘節、赤尾青竹絲和龜殼花外，還有許多行蹤隱蔽、習性特殊的珍稀蛇種，其中又以金絲蛇（台北遊蛇）最美卻也最為罕見。

特生中心說明，金絲蛇是台灣特有蛇種，自1931年日籍學者於台北山區發現和命名後，相隔超過50年才再次於陽明山地區被國人發現和記錄，爾後10年也僅出現零星個位數紀錄，直到約20年前，國內學者意外於桃園山區的北橫公路發現新的族群分布後，才開始有相較穩定的紀錄，但仍極為稀少。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼路殺路段小心動物警示牌。（圖／特生中心提供、陳惇聿攝）

▲路殺路段小心動物警示牌。

特生中心指出，2011年特生中心路殺社公民科學的推動，透過全民力量記錄全台死於道路上的動物，這樣的動物普查替代方式，金絲蛇的分布及現況，終於有稍微清楚輪廓，即使如此，迄今金絲蛇的正式紀錄也僅有110筆，而其中卻有高達8成都是死亡紀錄，並且幾乎集中於桃園和新竹山區道路。因金絲蛇數量稀少、罕見且習性神秘，野生動物保育法於1989年公告實施時，就將之列為II級珍貴稀有保育類野生動物，2008年名錄修訂時將之提升為I級瀕臨絕種野生動物，現為唯一的I級保育類蛇種。

為保護這些瀕臨絕種的野生動物免於滅絕危機，特生中心提到，與許多單位及學者合作，擬定了金絲蛇、石虎、水獺等多種瀕臨絕種野生動物的保育行動計畫書。其中金絲蛇的保育行動策略可概分為三大主軸，包括金絲蛇的現況調查與基礎生物學研究、金絲蛇重要棲地保護與改善，以及蛇類生態保育與教育推廣。目前已知金絲蛇最重要的棲息地為北橫公路沿線森林，正好是北部民眾重要的旅遊地點之一，因而面臨龐大遊憩壓力，尤其是暑假期間人來人往的車流量，經常造成許多動物因車輛撞擊或輾壓而死亡。

▲▼北橫公路水泥護坡設置協助蛇類攀爬離開的菱形網。（圖／特生中心提供、陳惇聿攝）

▲北橫公路水泥護坡設置協助蛇類攀爬離開的菱形網。

特生中心指出，金絲蛇體型小、行動緩慢，在穿越道路的途中，特別容易因此被路殺，這也是為何金絲蛇已知紀錄中，高達8成都是被路殺死亡的緣故。為此特生中心與公路總局第一養護工程處合作，自2019年8月起，陸續於北橫公路4處金絲蛇容易發生路殺的熱點路段，分別建置防護導引圍籬、地下通道、小心動物警示牌，以及在路旁水泥護坡設置多個可協助蛇類攀爬離開的菱形網，希望藉由減少動物上到路面的機會，以及降低動物停留路面的時間，來減緩路殺對金絲蛇生存的威脅。

只是金絲蛇真的太珍稀，特生中心呼籲，相關基本生物資訊蒐集不易且極度缺乏，為監控上述路殺減緩設施之成效，以保護金絲蛇免於滅絕，為國人留下此一美麗而且溫馴的特有種野生動物，非常需要所有民眾的通力合作，懇請國人若有幸於登山郊遊時偶遇此一絕美珍稀蛇類，能用隨身的智慧型手機拍下照片，並將之上傳登錄到特生中心的「台灣爬行類回報」資料庫，協助研究團隊建置和追蹤此種蛇類之分布現況，即使發現此蛇時已是被路殺或其他原因導致死亡，依然是一筆很重要且有價值的資訊，可以將之登錄到特生中心的「台灣動物路死觀察網」路殺社資料庫，供研究團隊評估其生存威脅並與相關單位合作，研擬因應改善之道。

►帥爆！「BMW X5推車」4380元大人小孩都愛　激殺4.4折快搶

ET快訊
車震女上男下4小時！　許鈞鈞全程「自己搖」：胯下很痛
高雄嬤凌晨2點「坐分隔島賣玉蘭花」！　她問原因鼻酸了
最慘女大生！她拔完智齒「拍證件照」　拿到畢業證書崩潰了
犯法移工「極樂台灣」回應了！　爽開賓士擁孕妻：謝謝台灣
國道一號凌晨重大車禍！　3貨車、2轎車連環撞7傷
女友「7000元雨鞋」牌子讓他驚呆　一票女網友喊+1：下雨天

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃園雙屍案BMW傳「對折求售」　車主強調無事故：只是沾到一點屍水

台灣最美金絲蛇快消失了！　正式紀錄僅110筆「8成路殺死亡」

台灣大車隊「好孕專車」擴大布局　這縣市乘車補助6千元

建築科妹模型全被爸燒了！驚曝背後用途　放火前還上色蓋章

董仔相親200多次、41歲才結婚　賢內助陪他打開國際市場

媽寶老公每月只給3千元撐三口飯錢！　婆婆1句話惹眾怒

猴痘侵台關鍵20天！　台大醫警告：一旦進入社區難斷根

猴痘攻入台灣！7QA一次看　碰到「這些部位」恐傳染

8縣市熱爆36℃　午後慎防「雷神丸」轟炸

館長點名陳時中「敢出來選恁爸呸口水」　直播開罵防疫失當

小S惡搞姊夫！大S前逼問「愛我姊姊嗎？」 　具俊曄「台灣腔」網笑：好親切

駕駛疑誤踩油門一路衝　衰騎士四腳朝天僅輕傷

笨貓耍呆萌！以為「竹筷是麵條」　咬到瞇眼懷疑貓生：太硬了啦...

柴老大「扮恰吉劫超商」下秒定格　老爸笑翻：都不動怎麼搶肉肉XD

狂飆36度壽山動物熱壞　園方請吃冰消暑透心涼

排灣男被問「騎山豬上課？」　曝光阿公神坐騎：開水牛啦

台首例猴痘！20多歲男德返國　「鼠蹊淋巴腫大、紅疹」確診

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

柴犬接球超興奮小腳丫跳踏踏舞　口水滴滿地引網笑：像是要吃肉

王子「娃娃音」講電話小S示範到吐　邱宇辰偷看謎片...遭威脅兩年XD

桃園雙屍案BMW傳「對折求售」　車主強調無事故：只是沾到一點屍水

台灣最美金絲蛇快消失了！　正式紀錄僅110筆「8成路殺死亡」

台灣大車隊「好孕專車」擴大布局　這縣市乘車補助6千元

建築科妹模型全被爸燒了！驚曝背後用途　放火前還上色蓋章

董仔相親200多次、41歲才結婚　賢內助陪他打開國際市場

媽寶老公每月只給3千元撐三口飯錢！　婆婆1句話惹眾怒

猴痘侵台關鍵20天！　台大醫警告：一旦進入社區難斷根

猴痘攻入台灣！7QA一次看　碰到「這些部位」恐傳染

8縣市熱爆36℃　午後慎防「雷神丸」轟炸

館長點名陳時中「敢出來選恁爸呸口水」　直播開罵防疫失當

「大谷翔平是真人嗎？」美媒對比歷史紀錄驚嘆

嘉大攜手臺灣MUJI無印良品　推臺灣抗旱稻米新品種

新住民二代服裝走秀展　神木小火車民雄鳳梨圖騰上身

限時2天！超Chill「南國生活節」來了　百攤餐飲、手作逛到腿軟

桃園雙屍案BMW傳「對折求售」　車主強調無事故：只是沾到一點屍水

陸敬民／「供不應求」是假象　竹科房價飆漲大解密

基隆民宅凌晨火警！緊急疏散9人　女屋主睡夢中驚醒及時逃出

車震女上男下4小時！　許鈞鈞全程「自己搖」笑曝：胯下很痛

喝咖啡害脫水、骨質疏鬆？醫點名「致病3元兇」破解了

台灣最美金絲蛇快消失了！　正式紀錄僅110筆「8成路殺死亡」

超暖米格魯怕寶寶肚子餓　嘴叼肉肉送上床：給你吃

生活熱門新聞

婦人闖商店　「掀出長輩」炸春光

碰到猴痘病患「這部位」恐被傳染！7QA一次看

猴痘殺入台灣！　醫示警「恐怖傳播2途徑」

台首例猴痘男不知什麼是猴痘：在德國沒聽過

女友7000元雨鞋　網：雨天必穿

台男染猴痘「擴大匡列19人」！負壓隔離治療中病況曝

Google街景見裸身開啪！情慾座標2萬人狂搜

新婚夜住婆家！她半夜目睹「駭人1幕」嚇到失神

高雄嬤凌晨2點賣玉蘭花！她問原因鼻酸了

猴痘侵台關鍵20天！　台大醫警告：一旦進入社區難斷根

小朋友狂「yyds」　曝最愛2詞：老人不懂

他16歲打造「茶の魔手」　從百元賣到年收40億南霸天

更強午後雷陣雨明開炸！影響範圍曝

館長：陳時中出來選　恁爸呸口水

更多熱門

相關新聞

漁船運搬石斑活魚申報不實遭罰15萬

漁船運搬石斑活魚申報不實遭罰15萬

中國大陸海關總署在本月10日突然發布，以台灣石斑魚遭檢出禁用藥物為由禁止輸入，農委會漁業署今（24日）表示，清查發現本航次所運搬石斑魚來源養殖漁民，與裝卸清單所載養殖漁民不符，已經違反漁船運搬養殖活魚管理辦法，依規定各核處15萬元罰鍰，同時就其裝卸清單申報不實行為涉嫌違反刑法規定，移請檢調單位偵辦。

台輸中竹筴魚包裝被驗出病毒　農委會反擊了

台輸中竹筴魚包裝被驗出病毒　農委會反擊了

他揭日本再現台灣「黑心」鳳梨　開批農委會

他揭日本再現台灣「黑心」鳳梨　開批農委會

TOYOTA新車導航升級提醒石虎出沒

TOYOTA新車導航升級提醒石虎出沒

陳吉仲稱台灣農業最棒！揭安全管理盡善盡美

陳吉仲稱台灣農業最棒！揭安全管理盡善盡美

關鍵字：

特生中心農委會金絲蛇台北遊蛇特有生物研究保育中心保育類野生動物瀕臨絕種路殺

讀者迴響

熱門新聞

婦人闖商店　「掀出長輩」炸春光

慎入！「死亡博物館」比南美館殭屍更恐怖

女大生拔完智齒拍畢業照　腫成倉鼠崩潰

碰到猴痘病患「這部位」恐被傳染！7QA一次看

287女滲淪A片主角任人看　供貨商竟是警察和老師

前黑澀會美眉變年收9億女老闆　老公兒子曝光

高雄極奢華別墅曝光！屋主沒住過　開價1.38億送千萬扁柏桌

猴痘殺入台灣！　醫示警「恐怖傳播2途徑」

台首例猴痘男不知什麼是猴痘：在德國沒聽過

女友7000元雨鞋　網：雨天必穿

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

台男染猴痘「擴大匡列19人」！負壓隔離治療中病況曝

「日本第一美女」罕穿比基尼大秀美腿辣臀

Google街景見裸身開啪！情慾座標2萬人狂搜

滷肉飯鬥毆畫面曝　抄木椅狂砸辣妹哀求才停手

更多

最夯影音

更多
小S惡搞姊夫！大S前逼問「愛我姊姊嗎？」 　具俊曄「台灣腔」網笑：好親切

小S惡搞姊夫！大S前逼問「愛我姊姊嗎？」 　具俊曄「台灣腔」網笑：好親切
駕駛疑誤踩油門一路衝　衰騎士四腳朝天僅輕傷

駕駛疑誤踩油門一路衝　衰騎士四腳朝天僅輕傷

笨貓耍呆萌！以為「竹筷是麵條」　咬到瞇眼懷疑貓生：太硬了啦...

笨貓耍呆萌！以為「竹筷是麵條」　咬到瞇眼懷疑貓生：太硬了啦...

柴老大「扮恰吉劫超商」下秒定格　老爸笑翻：都不動怎麼搶肉肉XD

柴老大「扮恰吉劫超商」下秒定格　老爸笑翻：都不動怎麼搶肉肉XD

狂飆36度壽山動物熱壞　園方請吃冰消暑透心涼

狂飆36度壽山動物熱壞　園方請吃冰消暑透心涼

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面