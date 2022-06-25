台灣最美金絲蛇快消失了！　正式紀錄僅110筆「8成路殺死亡」

▲台灣特有蛇種金絲蛇。（圖／特生中心提供、陳惇聿攝，下同）



記者許展溢／台北報導

台灣氣候溫暖潮溼且地型多變，高山林立的環境創造出許多適合動物生存的棲地，農委會特有生物研究保育中心提到，因此孕育超過50種以上蛇類，除多數人較熟悉的黑眉錦蛇、臭青公、雨傘節、赤尾青竹絲和龜殼花外，還有許多行蹤隱蔽、習性特殊的珍稀蛇種，其中又以金絲蛇（台北遊蛇）最美卻也最為罕見。

特生中心說明，金絲蛇是台灣特有蛇種，自1931年日籍學者於台北山區發現和命名後，相隔超過50年才再次於陽明山地區被國人發現和記錄，爾後10年也僅出現零星個位數紀錄，直到約20年前，國內學者意外於桃園山區的北橫公路發現新的族群分布後，才開始有相較穩定的紀錄，但仍極為稀少。

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▲路殺路段小心動物警示牌。



特生中心指出，2011年特生中心路殺社公民科學的推動，透過全民力量記錄全台死於道路上的動物，這樣的動物普查替代方式，金絲蛇的分布及現況，終於有稍微清楚輪廓，即使如此，迄今金絲蛇的正式紀錄也僅有110筆，而其中卻有高達8成都是死亡紀錄，並且幾乎集中於桃園和新竹山區道路。因金絲蛇數量稀少、罕見且習性神秘，野生動物保育法於1989年公告實施時，就將之列為II級珍貴稀有保育類野生動物，2008年名錄修訂時將之提升為I級瀕臨絕種野生動物，現為唯一的I級保育類蛇種。



為保護這些瀕臨絕種的野生動物免於滅絕危機，特生中心提到，與許多單位及學者合作，擬定了金絲蛇、石虎、水獺等多種瀕臨絕種野生動物的保育行動計畫書。其中金絲蛇的保育行動策略可概分為三大主軸，包括金絲蛇的現況調查與基礎生物學研究、金絲蛇重要棲地保護與改善，以及蛇類生態保育與教育推廣。目前已知金絲蛇最重要的棲息地為北橫公路沿線森林，正好是北部民眾重要的旅遊地點之一，因而面臨龐大遊憩壓力，尤其是暑假期間人來人往的車流量，經常造成許多動物因車輛撞擊或輾壓而死亡。

▲北橫公路水泥護坡設置協助蛇類攀爬離開的菱形網。



特生中心指出，金絲蛇體型小、行動緩慢，在穿越道路的途中，特別容易因此被路殺，這也是為何金絲蛇已知紀錄中，高達8成都是被路殺死亡的緣故。為此特生中心與公路總局第一養護工程處合作，自2019年8月起，陸續於北橫公路4處金絲蛇容易發生路殺的熱點路段，分別建置防護導引圍籬、地下通道、小心動物警示牌，以及在路旁水泥護坡設置多個可協助蛇類攀爬離開的菱形網，希望藉由減少動物上到路面的機會，以及降低動物停留路面的時間，來減緩路殺對金絲蛇生存的威脅。



只是金絲蛇真的太珍稀，特生中心呼籲，相關基本生物資訊蒐集不易且極度缺乏，為監控上述路殺減緩設施之成效，以保護金絲蛇免於滅絕，為國人留下此一美麗而且溫馴的特有種野生動物，非常需要所有民眾的通力合作，懇請國人若有幸於登山郊遊時偶遇此一絕美珍稀蛇類，能用隨身的智慧型手機拍下照片，並將之上傳登錄到特生中心的「台灣爬行類回報」資料庫，協助研究團隊建置和追蹤此種蛇類之分布現況，即使發現此蛇時已是被路殺或其他原因導致死亡，依然是一筆很重要且有價值的資訊，可以將之登錄到特生中心的「台灣動物路死觀察網」路殺社資料庫，供研究團隊評估其生存威脅並與相關單位合作，研擬因應改善之道。