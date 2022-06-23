中國又指台竹筴魚包裝驗出新冠病毒　農委會反擊：無科學證據

▲繼白帶魚之後，中國又指台灣輸中的竹筴魚外包裝驗出新冠病毒陽性，農委會要求中方提出科學證據。（圖／新北市政府農業局提供）

記者許敏溶／台北報導

中國又來亂！中國海關總署繼本月10日指出，在台灣某水產品公司輸中的白帶魚外包裝，驗出新冠病毒陽性，今（23日）又發布台灣某水產公司的竹筴魚外包裝驗出新冠病毒陽性，依規定暫停該公司輸入產品到中國一週，農委會指出，目前科學研究並未發現，病毒會透過水產品傳染人的實證或研究，希望中國提出科學證據。

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▲大陸再指台灣竹筴魚包裝驗出新冠病毒。（圖／翻攝中國海關總署官網）

中國海關總署今天公告，指台灣輸入大陸的1批冷凍竹莢魚，包裝樣本中檢出新冠病毒核酸陽性，按照海關總署規定，自即日起暫停接受台灣地區水產品生產企業東和食品公司的產品申報1周，到6月29日為止。

對於中國連續兩次公告台灣水產品包裝驗出病毒，農委會發言人陳淑蓉表示，各國現僅有中國會驗包裝是否有病毒，目前得知消息都是透過食藥署的兩岸食品平台，詳細情況還要進一步了解，而從首次台灣某水產品公司輸中白帶魚外包裝驗出陽性，農委會就已經說過，沒有科學證據顯示，病毒會透過產品外包裝傳染到人的證據與研究，而目前中國不止對台灣，對其他國家農產品也有類似作法，影響國際貿易，呼籲中國提出更具體科學證據。