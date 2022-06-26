潘孟安轟自救石斑農委會無作為　蘇貞昌不認同：陳吉仲非常賣力

▲行政院長蘇貞昌（左二）、農委會主委陳吉仲（右一）推銷台灣石斑。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／新北報導

台灣石斑魚遭中國以檢出禁用藥物為由而禁止輸入，屏東縣長潘孟安日前指出，縣府自食其力聯繫加工廠、產地促銷，完全不知道農委會的凍存機制如何，令人遺憾。行政院長蘇貞昌26日回應，農委會主委陳吉仲非常賣力，如果有其他作業需要檢討的地方，農委會都會檢討。

潘孟安25日受訪時表示，從中國無預警禁止台灣石斑輸入至今，屏東縣政府自食其力聯繫加工廠、產地促銷，卻完全不知道農委會的凍存機制如何，也沒有任何人通知，直言真是令人遺憾。

蘇貞昌上午在經濟部次長經濟部次長陳正祺、行政院秘書長李孟諺、行政院發言人羅秉成等人的陪同下，前往新北市瑞芳區參訪永聯物流開發台北園區。

蘇貞昌受訪時表示，中國一直用政治干擾貿易，不用科學證據，卻用毫無根據的種種藉口，去年打擊台灣的鳳梨，今年對付台灣的漁民、水產品，非常不當。

蘇貞昌說明，台灣除了嚴正地把相關證據公諸於世，並且特別對中國提出各方面的要求說明，政府也積極照顧農民、開發國外市場，以及就國內怎麼樣延長養殖的期間、調節供貨上市的時間，同時開發國內的各種物流。

蘇貞昌強調，陳吉仲非常賣力，前幾天才和他一起到全聯及超商直播，大家都知道一起努力，才能對抗中國的無理，台灣也因為處理得宜，所以去年雖然鳳梨被打擊，但是價格都沒有崩盤。

蘇貞昌也說，在海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）相關、其他方面的作業，如果有需要檢討的地方，農委會都會檢討。