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石斑魚爆借牌申報不實　陳吉仲：借牌與品質安全不要混為一談

▲▼因應中國片面暫停我國石斑魚輸入,農委會主委陳吉仲出席「寶島鱻魚 鮮美一夏」記者會,尋求打通國內市場與國際通路,積極行銷台灣優質石斑魚。（圖／記者李毓康攝）

▲對石斑魚爆發借牌問題，陳吉仲（右4）指出，不管是否借牌，所有水產品安全都要百分百安全合格。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

中國大陸海關總署在本月10日突然發布，以台灣石斑魚遭檢出禁用藥物為由禁止輸入，農委會強調檢驗11家漁場都合格，但昨天卻爆出「借牌」問題，農委會主委陳吉仲今（25日）指出，借牌是因為ECFA底下兩岸農產品貿易的陋習，但借牌跟品質安全是兩件事，不要混為一談，品質安全是石斑魚內外銷的必要要求，不管是否借牌，所有養殖戶生產水產品，安全一定要百分之百合格。

中國大陸日前以我國輸陸石斑魚2批檢出（還原型）結晶紫，隨後禁止台灣石斑輸陸，農委會強調該航次的11場養殖場的魚體抽驗結果均合格，但昨（24日）農委會主動公布，查出2活魚運搬船混魚申報登載不實，違反漁船運搬養殖活魚管理辦法而開罰15萬，並移請檢調單位偵辦。

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陳吉仲今天參加的「寶島鱻魚鮮美一夏」國產養殖水產品展售記者會，陳吉仲感謝東森購物平台、全聯、萊爾富等企業出來力挺漁民，同時也針對媒體詢問昨天爆出借牌問題做出說明。

▲▼因應中國片面暫停我國石斑魚輸入,農委會主委陳吉仲出席「寶島鱻魚 鮮美一夏」記者會,尋求打通國內市場與國際通路,積極行銷台灣優質石斑魚。（圖／記者李毓康攝）

▲農委會主委陳吉仲（左二）出席「寶島鱻魚 鮮美一夏」記者會，積極行銷台灣優質石斑魚。（圖／記者李毓康攝）

陳吉仲指出，針對兩艘活魚運搬船業者違反漁船運搬養殖活魚管理辦法，昨天已經給予最高罰款處分，因為牽涉相關登記不實而違反刑法，故移送檢調單位偵辦，農委會對內管理絕對是用最高標準要求所有業者，也呼籲所有漁民配合農委會與漁業署，後續將針對每一個養殖戶要求做好所有安全檢驗要求，確保所有石斑魚可以在國內外通路，都是高品質且百分百安全。

▲▼因應中國片面暫停我國石斑魚輸入,農委會主委陳吉仲出席「寶島鱻魚 鮮美一夏」記者會,尋求打通國內市場與國際通路,積極行銷台灣優質石斑魚。（圖／記者李毓康攝）

▲對石斑魚爆發借牌，陳吉仲指出，借牌與品質安全不要混為一談。（圖／記者李毓康攝）

針對借牌問題，陳吉仲強調，借牌跟品質安全是兩件事，請不要把安全檢測百分百合格，跟借牌混為一談，因為石斑魚不管內外銷，安全是必要要求，借牌是因為ECFA底下的兩岸農產品貿易的陋習，因為只有特定養殖戶才可以到對岸，才會有借牌情事，但農委會已經說明，不管借牌與否，所有養殖戶生產的水產品，安全一定要百分之百合格。

陳吉仲也進一步說明，過去所有農產品安全議題，農委會都盡最大努力，包括農藥、肥料登記為實名制，而且衛福部過去5年，針對石斑魚的用藥檢測，在上市後抽取百分百安全，都沒有相關檢出，漁業署每年檢測近1800件，連續10年檢測超過1.8萬餘件，合格率高達98.5%以上，去年合格率是百分百，未來也會持續加強，呼籲消費者踴躍購買石斑魚。

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