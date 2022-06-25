員林摩鐵雙屍案！22歲女不久前流產、遺體頸部有壓痕　檢將解剖

記者唐詠絮／彰化報導

彰化25日驚傳命案！蘇男(28歲)與廖女(22歲)入住員林市區某家汽車旅館，今日中午未退房，房務人員也無法聯絡，未料2人雙雙陳屍在房內，檢方晚間相驗遺體並表示，子彈從男方額頭進去卡在腦枕部：女方曾懷孕有流產過、頸部有壓痕、下眼睛有紅色血跡點，至於是缺氧、加工自殺都還需要待解剖結果才能確定。

▲彰化摩鐵命案相驗。（圖／記者唐詠絮攝）

據了解，兩人為情侶關係， 2人發生婚外情，這幾天入住汽車旅館後，狀似情侶般也無異樣，汽車旅館人員表示，昨晚並沒聽到槍響跟吵架聲，接近中午11點30分打電話進房都沒人接，之後進門清潔才發現兩人已死亡，房裡還留下一隻剛小出生大約1個月的小貓咪。

▲摩鐵命案彰化殯儀館相驗。（圖／記者唐詠絮攝）

據悉，廖女死亡時毛巾覆蓋在臉部、身上有穿上衣及短褲；蘇男則是身上蓋著棉被，槍枝放在胸前死亡，警方初步調查，死者蘇男、廖女已經入住旅館多日，昨晚再續住住該旅館，今中午過了退房時間未出現，房務人員進門時發現兩人雙雙倒臥房間，已無生命跡象，趕緊報警，警方獲報已到場採證調查，初步發現暫無外力介入跡象。

今天晚間檢方相驗遺體，蘇男的父母及廖女母親及阿姨都有到場，蘇父及蘇母都有心臟病，蘇母昨天才動完心臟手術，也私下透露，蘇男已婚育有2子，平日也很少見到他，更不知道他與廖女友交往，也從未看過女方：稍早傳出廖女有懷孕超音波照，家屬對此也表示，她為家中獨生女，目前無業，曾於1個月前懷孕21週後流產。

▲檢察官陳立興說明案情。（圖／記者唐詠絮攝）

廖男及蘇女的家屬在殯儀館一見到遺體，心痛難過，蘇男留下2稚子撒手人寰，對蘇家人更是一大打擊，簡直無法置信，好好的一個人就這麼走了，悲痛中不停的撫摸心臟，更需要人攙扶，畫面令人心酸不捨。

檢察官陳立興晚間相驗遺體後並表示，子彈從男方額頭進去卡在腦枕部：女方曾懷孕有流產過、頸部有壓痕、下眼睛有紅色血跡點，至於是缺氧、加工自殺都還需要待解剖結果才能確定，另外廖男的槍枝來源則有待警方進一步調查釐清。

另外，禮儀社人員低調表示，今天晚上過去只有招男方魂，父母親沒有過去，擲筊一杯就聖杯，家屬希望外界不要再打擾。