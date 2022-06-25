快訊／新莊錢都火鍋「10人進店砍人」！2人手掌被砍、頭破滿地血

▲新莊錢都一堆惡煞衝進店內砍人。（圖／翻攝自爆廢公社公開版，下同）



記者戴上容、鄒鎮宇／新北報導

新北市新莊區錢都日式涮涮鍋民安直營店25日晚間發生閃砍人事件，兩名男子不明原因被10多名男子持刀追砍，導致兩人受傷，店內地上都是血。警方到場前，至少10人乘車逃逸，詳細案情仍待釐清。

新莊分局偵查隊長徐子胤表示，已趕往現場了解情況，應該是財務糾紛，詳情待了解中。

消防局表示，25日晚間8時32分獲報，新北市新莊區民安西路32號的錢都火鍋發生打架糾紛，報案人表示有至少10人持刀棍闖入亂揮，導致兩名年約30至40歲的男子受傷，目前兩男意識清楚，傷勢有待確認。

據悉，受傷的兩人分別是22歲胡姓男子，左腰有14公分長的切割傷，深度約4公分，左手掌則是3公分長、3公分深的切割傷。另一名30歲男子意識清楚，頭部有兩處12公分的切割傷，2人皆送亞東醫院。

現場影片顯示，多名平頭男子衝入後開始持刀棍亂揮、翻砸現場的桌子及餐點，隨後快步一起逃到店外，一起上了2、3輛白色自小客車後逃跑，全部過程約在1分鐘內完成。

兩名受傷男子站在店門口，一旁民眾不斷大喊「有沒有叫救護車啊！」，被砍到手掌的男子疑似因手部疼痛，緊抓著手彎腰，旁邊的民眾則關心說「手要舉高」。同時，店員也來回奔跑，不斷拿著冰塊、毛巾給兩名男子，幫忙止血。

▼至少10名男子砍人後逃跑（左圖），兩名男子受傷後在店門口等待救護車（右圖）。



▼現場有民眾看熱鬧，卻意外發生車禍。（圖／記者戴上容翻攝）



▼目前警方已在現場拉起封鎖線。（圖／記者戴上容翻攝）



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