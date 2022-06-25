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客人送毛小孩洗澡休克送醫不治　業者怒炒美容師...道歉信曝光

▲客人送毛小孩洗澡休克送醫不治，七星級寵物生活館3頁手寫道歉信曝光。（圖／林小姐提供）

▲客人送毛小孩洗澡休克送醫不治，七星級寵物生活館3頁手寫道歉信曝光。（圖／林小姐提供）

記者游瓊華／台中報導

台中一名林小姐出面指控將愛犬博美狗「獎獎」送到台中北屯一家號稱七星級的沃夫寵物生活館洗澡，未料才送毛小孩到店內半小時，就接到業者通知狗狗洗澡到一半休克，送醫後仍不治，林小姐傷心欲絕投訴媒體，更不滿業者事後避不見面並報警提告。林小姐也公布業者傳的3頁手寫道歉信，業者強調已開除該名美容師，也說不會逃避任何責任及後續的協助。

▲超萌博美狗疑遭一掌打死，高級寵物生活館高掛暫停營業續接預約客。（圖／林小姐提供）

▲超萌博美狗疑遭一掌打死，高級寵物生活館高掛暫停營業續接預約客。（圖／林小姐提供）

《ETtoday新聞雲》記者致電沃夫寵物生活館，員工回覆不願對此事件多做回應，沃夫在Google評論、臉書粉絲團全被網友灌爆，現已將營業狀態改為「暫停營業」，但仍接受預約，預約已經滿到6月底。

▲客人送毛小孩洗澡休克送醫不治，七星級寵物生活館3頁手寫道歉信曝光。（圖／林小姐提供）

▲客人送毛小孩洗澡休克送醫不治，七星級寵物生活館3頁手寫道歉信曝光。（圖／林小姐提供，下同）

林小姐不滿業者事發過一周仍不聞不問，直到她決議投訴媒體，業者才在半夜傳一封手寫道歉信給她。林小姐也公開道歉信，信中業者提到因擔心傷害家屬心情，一直不敢打擾關心，事發後也開除美容師，與店內全體員工重擬員工契約，明訂禁止打罵犬貓，並再進修寵物CPR急救。業者也在信中強調，自己與林小姐站在同一陣線，美容師當日做出的行為是不可原諒的，並提到不確定媒體報導對美容師的影響性有多高，但最受衝擊的還是店家，希望能與林小姐達成和解。

▲客人送毛小孩洗澡休克送醫不治，七星級寵物生活館3頁手寫道歉信曝光。（圖／林小姐提供）

事件發生在6月9日，林小姐表示，自己當初在IG跟網路上看到沃夫評價良好，且對於新接觸的狗兒都會花時間溝通，但從監視器裡看到美容師動作粗魯，愛犬被淋濕後，美容師拿起肥皂直接狂抹愛犬的臉，整個過程硬拉硬洗，愛犬被迫狂吃泡泡，還看到美容師往愛犬頭上巴下去，愛犬直接倒下不動，美容師才脱下手套向同事求救。

▲客人送毛小孩洗澡休克送醫不治。（圖／林小姐提供）

林小姐痛心地說，她曾追問美容師有無虐待愛犬，美容師否認，後來調閱監視器看了畫面，美容師才坦言，當時聲稱因為愛犬咬了她一口所以拍頭制止。美容師說法前後不一也讓林小姐無法接受，更痛批店家沒有善盡監督之責。

▲超萌博美狗疑遭一掌打死，高級寵物生活館高掛暫停營業續接預約客。（圖／林小姐提供）

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