汪星人迷路走失還耍呆萌　把警察叔叔當Uber司機爽兜風

▲警方將走失的博美犬Ruby載回派出所時，特地搖下車窗，讓空氣流通外，也讓Ruby能望外看風景，一臉的萌樣，不禁讓人多看幾眼。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一隻博美犬「Ruby」日前不慎走失，飼主戴姓夫婦心急如焚趕緊報警。警方根據飼主提供的路線搜尋，果然在一處公園發現Ruby，並出動專人專車載牠回派出所，而Ruby還耍萌看向窗外，似乎很享受坐車的兜風快感。

警方表示，4月底左右，一對戴姓夫妻神情緊張走進三民二警分局陽明派出所報案。夫妻倆表示，他們所飼養的白色博美犬「Ruby」，於外出散步時走失，因飼養多年，就像孩子般，希望警方能幫忙協助尋找愛犬。

員警根據飼主描述的外出路線，及Ruby可能的去向及身形特徵後，擴大搜尋Ruby的蹤跡。約50分鐘左右，終於在轄內的陽明公園發現走失的博美犬Ruby。

▲戴姓夫妻感謝警方幫忙協回愛犬，還購買一箱可樂贈送警方表達謝意。（圖／記者吳世龍翻攝）

當Ruby被抱上警車時，全身不停顫抖，員警為安撫牠的情緒，還特地搖下車窗讓牠看風景。坐在後座的Ruby向外頭擺出一臉的萌樣，不禁讓人多看幾眼。

隨後趕來派出所的戴姓夫妻，見愛犬失而復得，高興地破涕為笑，為了答謝警方的幫忙，還購買一箱可樂贈送警方來表達感謝。