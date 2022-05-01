　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

汪星人迷路走失還耍呆萌　把警察叔叔當Uber司機爽兜風

▲▼警方將走失的博美犬Ruby載回派出所時，特地搖下車窗，讓空氣流通外，也讓Ruby能望外看風景，一臉的萌樣，不禁讓人多看幾眼。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲警方將走失的博美犬Ruby載回派出所時，特地搖下車窗，讓空氣流通外，也讓Ruby能望外看風景，一臉的萌樣，不禁讓人多看幾眼。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一隻博美犬「Ruby」日前不慎走失，飼主戴姓夫婦心急如焚趕緊報警。警方根據飼主提供的路線搜尋，果然在一處公園發現Ruby，並出動專人專車載牠回派出所，而Ruby還耍萌看向窗外，似乎很享受坐車的兜風快感。

警方表示，4月底左右，一對戴姓夫妻神情緊張走進三民二警分局陽明派出所報案。夫妻倆表示，他們所飼養的白色博美犬「Ruby」，於外出散步時走失，因飼養多年，就像孩子般，希望警方能幫忙協助尋找愛犬。

員警根據飼主描述的外出路線，及Ruby可能的去向及身形特徵後，擴大搜尋Ruby的蹤跡。約50分鐘左右，終於在轄內的陽明公園發現走失的博美犬Ruby。

▲▼警方將走失的博美犬Ruby載回派出所時，特地搖下車窗，讓空氣流通外，也讓Ruby能望外看風景，一臉的萌樣，不禁讓人多看幾眼。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲戴姓夫妻感謝警方幫忙協回愛犬，還購買一箱可樂贈送警方表達謝意。（圖／記者吳世龍翻攝）

當Ruby被抱上警車時，全身不停顫抖，員警為安撫牠的情緒，還特地搖下車窗讓牠看風景。坐在後座的Ruby向外頭擺出一臉的萌樣，不禁讓人多看幾眼。

隨後趕來派出所的戴姓夫妻，見愛犬失而復得，高興地破涕為笑，為了答謝警方的幫忙，還購買一箱可樂贈送警方來表達感謝。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►豆腐貓砂打折了！奴才們快準備

ET快訊
快訊／新北夫妻開餐廳　「雙雙倒在廚房」失去生命跡象
22縣市1437所園校停課！本土學生單日+1838
男大生轟Joeman慣老闆！　釣出本尊親揭「員工真實年薪」
房貸還沒付！24歲神人1招「翻倍爽進帳1000萬」
兒童新冠疫苗明開打！醫學會5理由籲「別挑廠牌」
疫情大爆發　揭首推「防疫神單」台產到底賠多少
南橫超震撼「類停車場」畫面曝　塞爆動彈不得
快訊／增3死！　今本土狂飆1萬6936例
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新北員工開店...驚見老闆+闆娘倒在廚房　失去生命跡象

汪星人迷路走失還耍呆萌　把警察叔叔當Uber司機爽兜風

離譜畫面曝！闖紅燈站斑馬線滑手機　被提醒竟噴出「4聲字」

南橫超震撼「類停車場」畫面曝！重機塞爆動彈不得：頭香就是爽

快訊／北市警察宿舍拆除鷹架倒塌　磚塊土石噴砸民宅嚇壞眾人

當街停車狂扯騎士衣領！白衣男再嗆後方駕駛　警看不下去出手了

救過尋短青春少男　暖心女警扶翁返家畫面曝光...鄉民讚爆

屏東工地「土石突坍塌」！　2工人遭活埋釀1死1傷

高雄男不戴罩也沒照就上路　酒駕喊冤「喝感冒糖漿害的」

「小賭一把」考驗人性　假投資詐團有練過！永不缺上門肥羊　　

安珀律師質問：有掏GG？強尼戴普笑倒　傑克船長「ㄎㄧㄤ語錄」連她都樂了

膽小柴突被陌生汪攻擊　牠霸氣反攻：當我吃素？

李孝利辣穿爆乳裝「秒視訊老公」　大喊「要男人」遭虧：都已經有了！

Rain戀金泰希10年「吃飯時最美」　李孝利超羨慕：你真的愛她

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

手沾泡沫打工讀生眼睛　經理與警聊天：時代不一樣

移工不爽掃地投訴廖老大　翹腳靜看台人掃15分鐘

日本小老鼠鑽進販賣機　狂露萌萌臉網笑：29塊？

2愛貓追逐推倒3棟樂高全碎滿地　他尖叫「啊！」太真實...老婆笑瘋

福原愛遭爆懷孕..近照「驚見雙下巴」　宣布減肥！網笑虧：跟著劉畊宏

快訊／新北員工開店...驚見老闆+闆娘倒在廚房　失去生命跡象

汪星人迷路走失還耍呆萌　把警察叔叔當Uber司機爽兜風

離譜畫面曝！闖紅燈站斑馬線滑手機　被提醒竟噴出「4聲字」

南橫超震撼「類停車場」畫面曝！重機塞爆動彈不得：頭香就是爽

快訊／北市警察宿舍拆除鷹架倒塌　磚塊土石噴砸民宅嚇壞眾人

當街停車狂扯騎士衣領！白衣男再嗆後方駕駛　警看不下去出手了

救過尋短青春少男　暖心女警扶翁返家畫面曝光...鄉民讚爆

屏東工地「土石突坍塌」！　2工人遭活埋釀1死1傷

高雄男不戴罩也沒照就上路　酒駕喊冤「喝感冒糖漿害的」

「小賭一把」考驗人性　假投資詐團有練過！永不缺上門肥羊　　

北京：啟用「小湯山」方艙醫院　疫情防控處於「最緊要關頭」

快訊／新北員工開店...驚見老闆+闆娘倒在廚房　失去生命跡象

俄軍通話「出動化武部隊」殺死所有烏克蘭人　從世界地圖上抹去

我確診了怎麼辦？　北市防疫指引一次看

外媒盤點MSI各隊實力排名　T1無懸念第一...PSG、DFM競爭前六

本土學生單日+1838！確診總數近1.4萬　22縣市1437所園校停課

竹林山觀音寺巡迴媽移駕蘆竹大竹坪位　庇佑地方建設大進步

汪星人迷路走失還耍呆萌　把警察叔叔當Uber司機爽兜風

男大生轟Joeman慣老闆！　釣出本尊親揭「員工真實年薪」：我自認不是

一早被吵醒！睜眼見「死亡視線」守床邊逼視　媽嚇：馬上出門

說好拍照到了現場變上床！AV女優集體出走　揭工作黑暗面

社會熱門新聞

妻子浴室戰2男性愛片流出　老公怒告真相更驚人

軍官外遇女清潔員住處輕生！　正宮事後發現驚人秘密

台大博士生校內被撞重傷　肇事女駕駛身分曝光

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

15歲少年騎車載友　路口與紅牌重機碰撞1死

高雄警拋五體投地照　曝連千毅刑期

台大校園重大車禍　博士生被撞進加護病房

花蓮「類火車」撞上限高桿　鄉民嘲諷：類事故

北市信義區首家夜店暫停營業

屏東工地土石坍塌！工人遭活埋1死1傷

男29分違規超車35次　法官幫撤30張罰單

土城15歲少年無照雙載　和紅牌重機相撞3重傷

以為能月高10cm　151國中女砸2萬天天喝臭藥

南橫開通首日塞成停車場　遊客掃光超商貨架

更多熱門

相關新聞

幼兒走失地點排行榜　第一名竟是「它」！

幼兒走失地點排行榜　第一名竟是「它」！

帶孩子出門時，你有牽緊他的手嗎？孩子在外面奔跑嬉鬧時，你是視線不離盯著看，還是跟旁邊的人大聊特聊？許多孩子之所以走失，都是因為父母一時疏忽。我們專訪兒童安全專家統整4歲以下幼兒最常走失的地點，並提供走失自救S.O.P.，趕快來看看！

央北重劃狹520億十四張聯開案氣勢創新價　翻轉新北富人宜居地

央北重劃狹520億十四張聯開案氣勢創新價　翻轉新北富人宜居地

公園旁失火　俄羅斯媽淡定抱娃盪鞦韆

公園旁失火　俄羅斯媽淡定抱娃盪鞦韆

愛犬嚇哭3歲妹挨告！飼主曝反轉影片：沒吠也沒暴衝

愛犬嚇哭3歲妹挨告！飼主曝反轉影片：沒吠也沒暴衝

貴賓狗走失　好心女帶回照顧PO網尋飼主

貴賓狗走失　好心女帶回照顧PO網尋飼主

關鍵字：

博美犬走失飼主公園

讀者迴響

熱門新聞

妻子浴室戰2男性愛片流出　老公怒告真相更驚人

軍官外遇女清潔員住處輕生！　正宮事後發現驚人秘密

嬰急診等1小時不治　醫嘆：他們早說出實話

連千毅直播到一半「大哥突來電」！超狂身分起底

男嬰燒39度　媽排隊1小時看兒斷氣

3天破3.8萬例　專家籲快做3件事：很多人不當一回事

快訊／再增3死！今本土狂飆1萬6936例

台大博士生校內被撞重傷　肇事女駕駛身分曝光

庹宗康《營業中》激動掩面淚崩

梧桐妹16歲了「身材變超辣」！超仙比基尼照曝光

都在家中鏢！兇手卻怪他PCR「害我被關」

未來放寬鬆綁措施「從打過3劑者開始」

醫院氣氛變了！美女醫警示7大症狀

連3天破萬　醫估日增到這數字就要退了

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

更多

最夯影音

更多
安珀律師質問：有掏GG？強尼戴普笑倒　傑克船長「ㄎㄧㄤ語錄」連她都樂了

安珀律師質問：有掏GG？強尼戴普笑倒　傑克船長「ㄎㄧㄤ語錄」連她都樂了
膽小柴突被陌生汪攻擊　牠霸氣反攻：當我吃素？

膽小柴突被陌生汪攻擊　牠霸氣反攻：當我吃素？

李孝利辣穿爆乳裝「秒視訊老公」　大喊「要男人」遭虧：都已經有了！

李孝利辣穿爆乳裝「秒視訊老公」　大喊「要男人」遭虧：都已經有了！

Rain戀金泰希10年「吃飯時最美」　李孝利超羨慕：你真的愛她

Rain戀金泰希10年「吃飯時最美」　李孝利超羨慕：你真的愛她

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面