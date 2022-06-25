萌博美洗澡疑被一掌打死　網友狂刷負評...寵物生活館暫停營業

▲超萌博美狗疑遭一掌打死，高級寵物生活館高掛暫停營業續接預約客。（圖／林小姐提供）



記者游瓊華／台中報導

台中一名林小姐出面指控，6月9日將家中心愛的博美狗「獎獎」送到台中北屯一家號稱七星級的沃夫寵物生活館洗澡，不料毛小孩才送到店內半小時，就接到業者通知狗狗因洗到一半休克送醫，趕到醫院時，愛犬已經死亡。她調閱監視器畫面驚見，美容師動作粗魯，不僅肥皂直接抹上狗臉，還往愛犬的頭用力巴下去，怒向媒體投訴，指控業者及美容師犯錯在先，事後又不聞不問。

▲高級寵物生活館高掛暫停營業續接預約客。（圖／翻攝網路）



遭指控的沃夫寵物生活館不願對此事件發表意見，但上網查詢Google發現，沃夫已經將營業狀態更改為暫停營業，據悉是因為新聞曝光後，大量負評湧入Google評論，業者不堪網友攻擊，已改為暫停營業，但實際上仍接受電話預約，目前6月預約已經全滿。

▲林小姐的愛犬獎獎模樣可愛，4月才剛滿8歲。（圖／林小姐提供）



林小姐表示，自己當初在IG跟網路上看到沃夫評價良好，且對於新接觸的狗兒都會花時間溝通，但從監視器裡看到美容師動作非常粗魯，愛犬被淋濕後，美容師拿起肥皂不是先洗身體而是直接狂抹愛犬臉上，整個過程都硬拉硬洗，愛犬被迫狂吃泡泡，還看到美容師往愛犬頭上巴下去，愛犬直接倒下不動，美容師才脱下手套後到外求救。

▲監視器拍下美容師洗狗畫面，動作略粗魯。（圖／林小姐提供）

林小姐不滿地說，店家僅在事發當晚6點來電告知，而她從外地趕回，看到影片相當錯愕，但事後完全沒任何表態、甚至避不見面，對卻媒體放話，「已跟家屬談好，先做解剖釐清死因，該負的責任不會閃避。」

▲監視器拍下美容師洗狗畫面，出現美容師出手巴小狗頭影像。（圖／林小姐提供）

林小姐痛心地說，沃夫訂出的大修費用（包括洗、修造型、指甲）等不便宜，要價1770元，還沒開立發票。獎獎陪伴家人8年，4月才剛過生日，全家還一起慶生，已經跟家人一樣，這次是妹妹把獎獎送到沃夫洗澡，獎獎發生這件事情，妹妹非常意外，媽媽更因此暴瘦，除了怒向媒體投訴之外，也報案提告業者毀損罪。