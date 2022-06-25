屏東縣+1759！醫院、長照開放探視 打3劑疫苗免快篩

▲九如衛生所施打疫苗 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(25)日新增1759例本土確診個案，縣衛生局今日於屏東火車站及33鄉鎮衛生所開設疫苗1至4劑隨到隨打，其中火車站施打208人，鄉鎮衛生所施打2553人，總計2761人。縣府指出，中央宣布醫院和長照機構開放探病及探視，且生活無法自理者的陪病人數放寬至2人，打滿三劑疫苗者探病則免快篩。

縣府表示，即日起有條件開放加護病房、安寧病房、呼吸照護病房、精神科病房、慢性病房及兒童病房等區域，有身心障礙、病況危急或例外情形者，可開放探病，探病時段為每日固定一時段，每名住院病人每次至多2名訪客為原則。

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衛生局指出，全縣住院陪病人數原則上以1人為限，但12歲以下兒童、65歲以上老人、身心障礙或經醫療機構評估有照護需求者(如行動不便、生活無法自理等)，陪病人數放寬為2人。即日起也恢復開放住宿型機構探視，並與醫院陪探病同步調整免篩條件，需符合「接種3劑達14天以上」或「確診後解隔離15天以上至3個月內」，否則須出具探視當日採檢的快篩或自費篩檢陰性證明，此外，現有陪住者若無法替換，則應每7天進行1次快篩。

根據衛生局統計，25日公告確診1759人中1632人快篩陽判確診，佔確診量的92.7%。其中醫院研判447例佔27.4%，基層診所研判1185例佔72.6%。截至6月25日，縣內居家隔離現管人數2621人，解除隔離1339人；居家照護累計94680人，解除83239人，現管11441人。