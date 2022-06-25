手被機器黏住「工人13秒後倒地」觸電亡！驚悚過程　監視器全錄下

▲工人因觸電導致心休克死亡。（圖／翻攝自FB爆廢公社二館）

記者施怡妏／綜合報導

雲林縣長鑫織造工廠日前發生工安意外，一名41歲的工人在操作機器時，突然被機器黏住，接著當場倒地，已由地方檢察署相驗證實，因觸電導致心休克死亡，該名工人上有媽媽，下有妻子與7歲的小孩，讓原PO忍不住搖頭感嘆，「一條人命值多少？」

「不知道工安意外一條人命到底值多少？」原PO在臉書「爆廢公社二館」發文，雲林縣長鑫織造工廠，日前發生一起工安意外，從監視器畫面可以看到，工人在操作機器時，雙手突然被機器黏住，13秒之後就倒地，周圍的人立刻衝上前關心，可惜已經來不及。

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原PO表示，這起意外發生於5月7日，本月22日相驗結果出爐， 「經由勞檢局檢驗勘查機械漏電」，已由地方檢察署相驗證實，因觸電導致心休克死亡，「相驗證明-公司全責，死者享年41歲，上有媽媽，下有妻子與7歲小孩，不知道工安意外一條人命到底值多少？」

貼文一出，網友們看了很不捨，「看了好心酸，才41歲，一路好走」、「公司就是不會花大錢去做電線維修或者更換，更別說要裝斷電功能了」、「我們公司也早晚的，機器漏電也不修」、「現實社會告訴我，真的值沒多少」、「台灣的工安大多被叫去兼任，出事的時候，老闆只會講『你怎麼沒去注意到』，沒發生事情的時候，『你怎麼不去支援其他的工作』」。