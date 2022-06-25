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大陸 大陸焦點 特派現場

上海本土病例+0　市委書記李強：打贏了大上海保衛戰！

▲上海疫情持續，民眾與志願者艱苦抗疫。（圖／CFP）

▲上海歷經兩個月封城，於6月正式解封。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸疫情持續降溫，曾封城長達兩個月的上海24日未有本土新增病例，上海市委書記李強更於25日在中共上海市第十二次代表大會上宣告，「打贏了大上海保衛戰！」

▼上海市委書記李強。（圖／翻攝東方網）

▲▼上海市委書記李強。（圖／翻攝東方網）

李強在大會上提到，本屆市委履職後半期，與新冠肺炎疫情作了頑強鬥爭，「2020年以來，在習近平總書記和黨中央堅強領導下，我們堅決貫徹『外防輸入、內防反彈』總策略和『動態清零』總方針，以強烈的使命感責任感堅守『國門』，最多的時候上海口岸承擔了全國62%的入境航班、53%的航空入境旅客、46%的進口冷鏈貨物。」

李強表示，「今年3月以來，面對空前嚴峻複雜的新一波疫情，我們堅決貫徹習近平總書記重要指示和黨中央決策部署，在中央有關部門、全國各地和人民軍隊的大力支持下，團結一心、眾志成城，付出艱苦卓絕的努力，在十分危急的關頭遏制住疫情指數級上升的勢頭，在攻堅清零的階段打破了疫情膠著反覆的態勢，實現和鞏固了社會面動態清零的成果，打贏了大上海保衛戰。」

▼上海解封，民眾在戶外理髮。（圖／CFP）

▲▼上海解封。（圖／CFP）

李強指出，「兩年多來抗疫鬥爭的實踐特別是大上海保衛戰，使我們更加深刻地認識到，黨中央關於疫情防控的決策部署是完全正確的，中國特色社會主義具有無可比擬的制度優勢。歷史會記住為這座城市堅守和付出的所有人。」

最後，李強還強調，「向在這場抗疫大戰中給予我們大力支持的中央各部門、兄弟省區市和解放軍、武警部隊援助人員，向為抗疫大戰作出重要貢獻的廣大醫務人員、疾控人員、基層工作者、公安民警、志願者、下沉幹部、新聞工作者、工程建設者、城市保供服務人員等，向識大體顧大局、高度自律、堅韌不拔的全市廣大人民群眾，致以誠摯的敬意！」

▲▼上海解封。（圖／CFP）

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