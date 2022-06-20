成都、廈門下修隔離政策　北京入境隔離天數維持「7＋7」

▲大陸多地調降入境隔離天數。（圖／記者任以芳攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸多地自5月起陸續調整下修入境隔離時間，包括北京、江蘇、福建及四川等地由「14天集中隔離＋7天居家隔離」縮短為「7天集中隔離＋7天居家隔離」或「10天集中隔離＋7天居家隔離」。其中，廈門及成都皆採用「10＋7」隔離政策，在飯店集中隔離的時間縮短4天。

▲北京機場入境防疫 。（圖／記者任以芳攝）

《健康時報》報導，北京市在5月4日調整有關風險人員隔離管理措施，由原本的「14+7」調整為「10+7」。5月15日，北京再縮短入境隔離時間，對目的地為北京的入境人員實施「7天集中隔離+7天居家隔離」的「7+7」政策，也是5月份以來第二次縮短集中隔離時間。

至於台灣民眾目前出入大陸的幾個口岸隔離政策也有所調整。四川成都衛健委宣布，自6月14日起，對所有從四川省口岸入境人員實行10天集中隔離，解除集中隔離後，由各市（州）閉環接回實施7天居家隔離；目的地為省外的，應閉環送至機場、車站，並提前將相關信息告知目的地。

▲廈門高崎機場 。（圖／記者任以芳攝）

廈門市曾在4月實施為期一個月的「10＋7」試行方案，對部分入境人員減少集中隔離4天。截至目前，入境後目的地為廈門，仍繼續實施10天集中隔離＋7天居家隔離，也就是說，最終目的地為廈門的入境人員，在飯店集中隔離的時間已縮短4天。

上海市則受到上輪Omicron疫情影響，入境政策仍維持「14＋7」的隔離措施，不過，消息人士指出，隨著各地調整入境隔離規則，以及上海疫情防控正常化，相關下修隔離時間的政策，應在短時間內就會公布調整。