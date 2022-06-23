上海4男抓1女當街扯頭髮！　網憂唐山打人案「破窗效應」

▲徐男當場抓著陳女的頭髮不放，硬拖著她走。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸日前發生唐山暴徒打人案，劣行登上國際，相隔9天後，上海又發生一起4男不顧一名女子尖叫哭喊，當街扯住頭髮拽著她走的事件，影片被一名路人錄下，表示目睹情況後隨即報警，消息再度引起微博關注，也有網友表示唐山事件的「破窗效應」來了。

綜合陸媒報導，上海寶山區共江路附近，20日晚間被人目睹4名男子圍著一名女子，其中一人當街強迫她跟著他們走，黑衣男子在前頭扯著女子的頭髮，另一名白衣男則在後方無力地試圖分開兩人。女子在過程中不斷掙扎尖叫，但因抵不過蠻力仍被拖著走。

現場路人目睹情況後立刻報警，並拍下現場畫面。上海寶山公安21日晚間發布消息，表示接獲報案當下，民警已儘速趕到現場，並將涉事人員帶回調查。

▲▼徐男和陳女吵架，友人在一旁勸阻。（圖／翻攝微博）

警方指出，當晚30歲的徐姓男子和29歲陳姓女友在自己經營的餐廳內，與多名朋友共同聚餐飲酒。聚餐期間徐男和陳女因瑣事發生爭吵，陳女當場走人，控制不住情緒的徐男追到街上後和陳女發生拉扯，更直接扯陳女頭髮，之後才被朋友勸阻。

驗傷結果顯示，陳女頭臉部和膝蓋軟組織挫傷，警方已對依法行政拘留徐男。微博網友紛紛留言，「男人到底是什麼物種」、「大庭廣眾之下，就這麼明目張膽啊」、「上海很多這種事情，我自己親身經歷，也試過晚上一個女生回家出地鐵，突然被一個不認識的男生打了，很害怕沒人幫助，報警警察捉到人了，警察跟我講算了，要求我撤案」、「評論區的姐妹們，以後出門還是帶電鋸吧，見法官總比見法醫強」、「唐山事件的破窗效應來了」。

破窗效應通常指當有人做了一件不好的事情後，可能會引起其他人的效仿，進而擴大成類似從眾的行為，最典型的例子就是一棟建築若有一扇窗戶破掉卻沒有人修理，這種現象就可能逐漸被人接受，接著就會有愈來愈多扇窗戶遭人破壞。