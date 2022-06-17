618購物節「快遞變慢遞」　疫情難控！陸商家直接拒發上海

▲ 疫情影響，京東各地物流爆大量。（資料圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

大陸618狂歡購物節明登場，部分大城市以及上海出現「快遞變慢遞」情況，許多社區門口快遞成堆，民眾也抱怨等半個多月東西都來沒來，甚至有上海網友被其他省份商家直接拒絕發貨。大陸兩大電商龍頭阿里巴巴和京東也解釋，目前快遞車輛出入滬都是正常運作，但還在消化上海封控期間的快遞單，加上618電商促銷單量暴增，導致收發時間影響，但已加派人手，解決「慢遞」問題。

上海受前期「封控」影響，即使解封後，超過兩個多月快遞單還沒完全消化，加上部分網點還受到動態封控影響，緊接著「618」電商促銷單量暴漲，導致上海出現「快遞變成慢遞」。

▲ 上海快遞變慢遞 。（圖／翻攝 微博）

住在上海靜安區的市民丹妮向《東森新媒體ETtoday》記者表示，解封後社區門口開始堆積大量的快遞包裹，但能收到貨還算是幸運。近期下單也遇到一些阻礙，許多外省是商家不願意發貨到上海，擔心快遞可能有各種因素進不去。

丹妮指出，住在同一棟鄰居本來發起外省市生鮮肉品團購，結果對方業者聽到是上海客人馬上拒絕發貨，原因是「動態疫情政策」不可控。

大陸微博也有上海市民抱怨，問了十家有十家不發貨到上海，普快和順豐都不發，主因是快遞時效慢，還要到中轉站靜置（防疫消毒），好多肉都爛在路上。也難怪不少做生鮮的電商業者一聽到上海就怕，寧可不接單做生意，免得惹來投訴麻煩。

▼ 上海網友抱怨無法下單 。（圖／翻攝 微博）

綜合陸媒周到上海、第一財經等報導指出，目前各大快遞企業物流已經全面恢復，但受到防疫政策影響，在運輸的時效性上會比之前慢一些。各大快遞物流網站流量更是驚人，舊的快遞單加上618新訂單全混再一起，幾乎堆成一座座小山，快遞員超時加班也無法消化完畢。

報導指出，上海解封後得先處理之前受疫情影響尚未發送的快遞，每天平均在3千件到5千件之間，近期單日快遞量已突破1萬件，加上618購物節效應只會繼續往上加。

報導引述快遞企業相關負責人介紹，「上海的司機出不去，外地的司機進不來，所以兩邊的司機會選擇在上海周邊的服務區進行接駁。」雙方司機在這裏進行交接，把從出滬的件送出去，再把進滬的件拉回來。一來一往時間當然會被拖延。

▲ 上海快遞必須消毒，拖延發貨進度 。（圖／翻攝 微博）

進去上海所有包裹經過消毒，再通過交叉帶、滑輪轉盤等智能分揀設備，流向後端180個快遞網點的裝貨口，運輸到各大網點後再進行末端派送。而無論是轉運中心和末端網點，面臨的單量峰值都超過去年同期。

往年大陸「618」、「雙11」之前，大陸電商業者會提前1個月招募人員補充人力，以及各種車輛和設備。京東提供相關數據顯示，「618」大促期間，全大陸單日峰值操作貨量預計將超過6000萬件。運能方面，京東物流開通超過5萬條運輸線路，每日發車近7萬次。

針對疫情下物流衝擊，淘寶表示，已經加派人手運輸。日前，阿里巴巴集團董事長兼首席執行官張勇指出，在不確定的疫情態勢下，保障供應鏈和物流的穩定和暢通，商業才可能穩定經營，消費情緒和意願才能更好恢復。