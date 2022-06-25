19縣市豪大雨開炸！　明天這二區雷雨彈夾帶冰雹襲擊

▲午後雷雨彈開炸，需留意雷擊和強陣風。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

氣象局下午15時10分針對19縣市發布豪大雨特報，提醒留意雷擊、強陣風及淹水。氣象局也提醒，明天上半天高溫炎熱，午後堤防大雷雨，北台灣近山區平地、中南部近山區平地可能有短延時強降雨，強陣風伴隨冰雹發生機率。

氣象局15時10分針對19縣市發布豪雨特報，氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今台北市、新北市、桃園市、新竹縣地區及高雄市、屏東縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆市、新竹市、苗栗至台南地區及東半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

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▲氣象局15時10分發布豪雨特報。（圖／氣象局）

氣象局預報員陳伊秀表示，今天西半部和其他山區對流旺盛，中午後氣象局針對大台北地區一直到台中、嘉義以南、高雄和屏東近山區，都有發布大雷雨特報，有短延時強降雨、強陣風伴隨冰雹發生，下午14時半之前，桃園八德區時雨量達到83毫米，第二名是台北內湖，時雨量67.5毫米，第三名是高雄茂林，時雨量有61.5毫米等短延時強降雨。

明天天氣部分，陳伊秀表示，明天天氣跟今天類似，上午各地還是高溫炎熱，溫度可到32度，明天高溫訊息發布區域包括高雄、屏東、花蓮有局部36度高溫，午後雷陣雨範圍廣，西半部和各地山區不排除有局部大雨。

陳伊秀強調，今天大雷雨區域在大台北往南到台中、嘉義以南到高雄和屏東近山區，明天天氣型態也是以午後熱對流發展旺盛為主，明天山區和近山區包括北台灣近山區平地、中南部近山區平地，可能有短延時強降雨，強陣風伴隨冰雹發生機率。

至於下周二到下周六，太平洋高壓明顯東退，台灣附近偏東南風，須留意南方水氣上來；下半周南海和菲律賓東方海面的熱帶擾動發展，也會密切關注。

