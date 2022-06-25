快訊／這些地方真有冰雹轟炸！　　4縣市大雷雨「警戒區域出爐」

▲午後雷雨彈轟炸，民眾要留意雷擊和強陣風。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

氣象局針對19縣市發布豪大雨特報，並對台北、新北市和桃園發布國家警報「災害告警」，下午也不少部民眾發現大雨夾帶冰雹，包括桃園、台中等地，氣象局表示，稍早發布大雷雨7縣市部分地區有冰雹產生。另14時40分氣象局再針對4縣市發布大雷雨訊息。

今天下午包括桃園平鎮、台中等地區不少民眾直擊天降冰雹，氣象局表示，稍早下午2時半到3時間針對台北市、新北市、桃園、新竹、苗栗、台中和高雄茂林等地發布大雷雨訊息，因劇烈對流旺盛，有些地區有冰雹產生。

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氣象局14時40分再度針對雙北等4縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分；提醒慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。警戒區域包括桃園市、基隆市、新北市、台北市。



▲氣象局針對雙北等4縣市發布大雷雨訊息。（圖／氣象局提供）



大雷雨即時訊息示警區域

基隆市：七堵區

台北市：松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區

新北市：板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、淡水區、汐止區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、林口區、深坑區、三芝區、石門區、八里區、金山區、萬里區、烏來區

桃園市：桃園區、中壢區、大溪區、楊梅區、蘆竹區、大園區、龜山區、八德區、龍潭區、平鎮區、復興區