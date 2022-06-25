「雷神丸」攻擊台北101！照片曝光　1分鐘狂打200次閃電

▲昨日午後大雷雨襲擊，「象山看台北」即時影像記錄下台北101被雷打中的瞬間。（圖／取自鄭明典臉書）

記者李姿慧／台北報導

昨午後雷陣雨彈狂襲，台北雷雨交加，雨彈狂炸一度宛如颱風天，昨下午一度平均每分鐘出現200次以上閃電，今(6/25)午後雷陣雨將更加劇烈，須嚴防雷擊和強陣風。氣象局長鄭明典今也在臉書上貼出昨下午大雷雨襲擊之際台北101遭雷打中瞬間照片。

昨日午後大雷雨襲擊，北市雨勢宛如颱風天，還夾帶冰雹和9級陣風襲擊，天氣風險粉專昨指出，午後大雷雨的環境。昨(6/24)天午後大雷雨的熱點在台北、新北市區，13:40~13:50間在台北盆地平均每分鐘發生200次以上的閃電。

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鄭明典今也在臉書上轉發「象山看台北」即時影像拍攝台北101被雷打中的瞬間。

鄭明典發文指出，就是那道光！避雷電網做得好，雷電可以無害通過！目前還無法儲存閃電的能量，只能觀賞。

據了解，台北101有完善的避雷設施，除了有逾百支接雷器（避雷針），大樓外側也安裝避雷銅帶包覆整棟建築，透過如「金鐘罩」般的避雷系統把能量引到大地，確保大樓各項設施與人員的安全。

氣象局預報員陳伊秀今表示，今天天氣跟昨天類似，太平洋高壓東退，台灣仍在高壓勢力邊緣，水氣跟前幾天相比增多，今天天氣仍以高溫炎熱為主，各地高溫可到32度以上，大台北、中南部近山區、花東縱谷等，可能有高溫36度以上機率。

今起周末天氣型態要留意中午後午後雷陣雨，影響範圍廣，以西半部和東部山區為主，對流旺盛與昨天類似，西半部和各地山區要留意午後大雷雨，也會有局部大雨、豪雨，須留意天氣變化，明天午後雷陣雨仍是相當廣，質量會以各地山區局部大雨為主。

