快訊／國家警報又響了！19縣市豪雨特報　台中等7縣市防冰雹

▲午後雷陣雨襲擊，嚴防雷擊、強陣風。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

午後雷雨彈游擊猛烈轟炸，氣象局下午針對19縣市發布豪大雨特報，另13時51分針對台中等7縣市發布大雷雨訊息，雨勢持續近半小時，須留意9級以上強陣風及冰雹。氣象局也針對桃園區發出災害告警，提醒即將發生大雷雨。

國家警報又響了，氣象局下午14時05分針對桃園區發布災害告警，提醒所在地區即將發生大雷雨，預計持續至25日15:00。稍早13時33分氣象局也針對台北市雙溪（楓林橋與碧溪橋）發布災防告警，持續時間至15時33分，提醒「鄰近區域已有暴雨或有暴雨發生的機率。」

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氣象局13時55分發布豪雨特報，氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日台北市、新北市、桃園市、新竹縣地區及高雄市山區有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆市、新竹市、苗栗至台南地區及屏東山區、東半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

▲氣象局針對19縣市發布豪大雨特報。

豪雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、高雄市山區

大雨：新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區

氣象局下午13時51分發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。警戒區域：新竹縣、新竹市、台中市、苗栗縣。

▲▼氣象局發布大雷雨訊息。（圖／氣象局提供）

13 時 32 分 氣象局發布大雷雨即時訊息，持續時間至 14 時 30 分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，以及低能見度。警戒區域：桃園市、新北市、台北市。



示警區域

台北市：松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、南港區、內湖區、士林區、北投區

新北市：板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、樹林區、鶯歌區、三峽區、汐止區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、林口區

桃園市：桃園區、中壢區、大溪區、蘆竹區、大園區、龜山區、八德區、龍潭區、平鎮區

新竹市：東區、香山區

新竹縣：竹北市、竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉、五峰鄉

苗栗縣：苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、竹南鎮、頭份市、後龍鎮、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、三義鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉

台中市：豐原區、東勢區、大甲區、清水區、沙鹿區、梧棲區、后里區、神岡區、潭子區、大雅區、外埔區、大安區