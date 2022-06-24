更強午後雷陣雨明開炸！「雷擊+強陣風」夾擊影響範圍曝

▲今下午北市炸大雷雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

今（24）日下午一場大雷雨強襲，造成各地大大小小災情傳出。中央氣象局晚間指出，明（25）日高壓影響稍減弱，水氣稍增多，午後對流降雨再明顯些，因熱力作用，各地都有雷陣雨的機會，且對流發展旺盛，整個西半部地區及各山區有局部大雨發生的機率，伴隨著雷擊、強陣風，雨勢較大，下午出門建議攜帶雨具備用。

在氣溫方面，中央氣象局表示，明日各地還是高溫炎熱、大多為多雲到晴的天氣，夜晚清晨各地低溫為25至27度，而白天高溫普遍為32到34度，感受仍炎熱，且在大臺北、彰化、南高屏及花東地區有36度以上高溫出現的機會。

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至於周末的天氣狀況，粉絲專頁「天氣風險」指出，周末處於東南風到偏南風的環境，東南部會有降雨發生的機會，西半部地區則須留意午後雷陣雨，各地多為潮濕悶熱，記得防曬防中暑。禮拜天到禮拜一會是差不多的天氣型態。

而在氣溫方面，北部地區禮拜五高溫來到36度左右，禮拜六到下禮拜四高溫會略降到33度，低溫在25度到26度間徘徊；中部的部分，高溫在33度至34度，低溫則在26度到27度之間；在南部地區高溫在33度至34度，低溫則在28度到29度之間。