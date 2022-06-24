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雙北17縣市豪大雨特報　大雷雨狂襲「4區嚴防冰雹」

▲▼豪雨特報。（圖／氣象局）

▲ 氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局提供）

記者李姿慧／台北報導

氣象局下午16時05分擴大針對17縣市發布豪大雨特報，另也針對8縣市發布大雷雨訊息，劇烈降雨將連轟1小時，其中南投縣、彰化縣、雲林縣、台中市等4縣市嚴防雷擊、強陣風與冰雹。

氣象局16時05分發布豪雨特報。氣象局提醒，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日苗栗縣山區、雲林縣山區及南投縣、嘉義縣有局部大雨或豪雨，中部以北地區及東北部山區、南部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。

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豪雨：苗栗縣山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣
大雨：基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、臺南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區

▼氣象局發布豪大雨特報。（圖／氣象局提供）

▼氣象局發布豪大雨特報。（圖／氣象局提供）

氣象局下午16時也發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時，提醒慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，以及低能見度。警戒區域包括南投縣、彰化縣、雲林縣、台中市。

氣象局下午16時08分再度針對4縣市大雷雨即時訊息，持續時間至17時15分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，以及低能見度。警戒區域包括雲林縣、台南市、嘉義市、嘉義縣。

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