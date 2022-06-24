大雷雨游擊到這5縣市　雷雨彈狂炸1小時「警戒區出爐」



記者李姿慧／台北報導

氣象局下午17時後再針對5縣市發布大雷雨訊息，包括嘉義縣、彰化縣和雲林縣、苗栗縣、台中市，雨彈最長持續約1小時，提醒留意劇烈降雨、雷擊、溪水暴漲。

氣象局17時03分發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時0分，警戒區域為嘉義縣，提醒慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，以及低能見度。

▲氣象局發布大雷雨訊息。（圖／氣象局提供）

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氣象局17時08分再度針對彰化縣和雲林縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時15分，提醒慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，以及低能見度。警戒區域為彰化縣、雲林縣。

接著17 時16 分氣象局再針對苗栗縣和台中市發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時45分，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

▲氣象局發布大雷雨訊息。（圖／氣象局提供）



大雷雨即時訊息示警區域

嘉義縣：大林鎮、民雄鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉

彰化縣：彰化市、鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉、員林市、溪湖鎮、田中鎮、大村鄉、埔鹽鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、二林鎮、田尾鄉、埤頭鄉、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉、溪州鄉

雲林縣： 斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、莿桐鄉、林內鄉、二崙鄉、崙背鄉、褒忠鄉

苗栗縣： 苑裡鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、三義鄉

台中市：西屯區、北屯區、豐原區、東勢區、大甲區、清水區、沙鹿區、梧棲區、后里區、神岡區、潭子區、大雅區、新社區、石岡區、外埔區、大安區、龍井區、太平區、和平區