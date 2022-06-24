日本25%公司願「讓員工工作到70歲」！　少子化害人力嚴重短缺

▲日本推出法令，希望藉此保障高齡員工的就業機會。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本厚生勞動省24日發表2021年的高齡長者雇傭情況調查，結果顯示，有25%的公司願意導入「退休後再聘用」、「延長退休年限」等制度，讓有意願繼續工作的老員工工作到70歲。而這也顯示了日本少子化社會中，工作人力嚴重不足的問題。

根據《共同社》報導，日本政府2021年4月起正式實施「高齡人士穩定雇用修正法案」，其中規定企業應將「確保工作機會」定位為努力且義務的目標。而這份由厚生勞動省所發起的調查，也是在該法案上路後的首次調查。

這份統計調查了23萬2059間擁有21名以上員工的企業，而資料統計的時間點則為2021年6月1日。結果顯示，有高達25.6%的企業願意讓有工作意願的員工繼續工作到70歲再退休，不會強制要求員工退休。

其中中小企業的比例最高。從員工數規模來看，人數不到300人的中小企業有高達26.2%願意確保高齡員工的工作機會，但是超過300人的大型企業僅17.8%願意提供相關機會，足足差了超過8個百分比。

根據《日本放送協會》報導，厚生勞動省表示，儘管這份調查是在法令實施的2個月後實施，但仍能發現有許多公司已經開始推行相關制度，以確保高齡長者的工作保障。

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