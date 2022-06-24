Ma案翻版？30歲大媽搭計程車「狂踹暴打司機」　稱喝醉酒全忘光了

▲南韓一名30多歲酒醉女乘客向計程車司機施暴。（圖／翻攝自YouTube@YTN）

記者羅翊宬／編譯

在台灣，只要一講到計程車乘客與司機的暴力糾紛，相信一般民眾腦袋便會浮現10年前爆發的知名日台混血女藝人「Ma案」。不過在南韓，最近則又傳出一則驚悚的案件，一名30多歲大媽酒醉後竟然狂毆、狂踹計程車司機，導致對方需至醫院接受3周治療，還讓對方蒙上一層心理陰影。

根據韓媒《YTN News》、《紐西斯通訊社》，南韓首爾江南區於4月24日凌晨爆發一起嚴重的計程車司機與乘客間的糾紛，從媒體掌握到的監視器畫面來看，該名女性大媽乘客準備坐計程車前往京畿道城南市，豈料途中不知道是否是喝太多、不勝酒力，她竟然開始口出惡言、無端挑釁計程車司機。

坐在後座的她突然罵道，「你幹嘛漫無目的隨便亂開啊」，接著竟然想與司機爭奪方向盤，甚至還用腳大力狠踹對方，導致計程車在行進過程中多次越過對向車道，簡直是生死一瞬間。

女乘客氣得用高分貝嗓音嘶吼大罵，「你開的這個方向是對的嗎？白癡喔，你確定是對的嗎？你說說、你說說啊，混帳！」，接著竟然還對計程車司機隨意出拳毆打。

計程車司機金某在10多分鐘的開車途中，只能任由女性乘客狠踹、毆打，直到行駛約3公里後才成功將車停靠路邊，目前金某後頸部、肩膀、腰部等多處受傷，需至醫院治療至少3周。

金某表示，「在開車途中根本就沒有地方可以停車，我只要一回想到事發情景就覺得震撼，長達5天的時間我根本無法工作。」

該名女性乘客在接受警方調查時，雖然坦承自己的確對計程車司機施暴，不過卻以喝醉酒為理由，表示自己早就忘記施暴過程。最後，警方決定以涉嫌違反特定犯罪加重處罰法施暴駕駛罪嫌、妨害公務等移送檢方。

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