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大陸 大陸焦點 特派現場

347元小龍蝦吃到飽！4顧客「4hrs狂嗑40公斤」老闆當場崩潰賠慘了

▲▼小龍蝦吃到飽，店主虧慘。（圖／翻攝自影片）

▲小龍蝦吃到飽，店主虧慘。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

如今，吃到飽餐廳深受年輕人的喜愛！近日，江西萍鄉4名男生到一間小龍蝦吃到飽餐廳吃飯，4小時狂吃40多公斤，戰力相當驚人。相關影片隨即在網路上爆紅，引起網友的關注和熱議。據悉，該餐廳價格為79元人民幣（與新台幣347元）一人。

綜合陸媒報導，在一家79元（人民幣，下同）一人的小龍蝦吃到飽餐廳內，4名年輕男生在晚上打完球後，過來吃小龍蝦。

畫面中，4人從晚上8點吃到12點，整整吃了40多公斤小龍蝦，光擺在桌面上的蝦殼就有25公斤，看起來十分壯觀。隨後，老板看到滿桌蝦殼當場崩潰。

老板表示，「平常的客人來吃小龍蝦，五六斤（約3公斤）就算比較多的了，雖然小龍蝦肉並不多，但4個人吃了40多公斤，也會吃得很飽，也算是破了店裡的紀錄。」

老板崩潰表示，自己家的小龍蝦進價20元人民幣（約新台幣87元）1公斤，另外還要算上人工成本以及門店租金等成本，差不多40元人民幣（約新台幣175元）1公斤，「所以這4人吃的這一桌蝦，成本大概在1600元人民幣（約新台幣7028元）左右，肯定是虧了的。」

網友看到這一幕後展開熱議，「雖大學時，學校門口開了一家吃到飽烤肉店，69一位，2個月讓學生吃關門了」、「當老板的太嫩」、「就算免費也不能這麼吃吧，身體是自己的」、「身體是自己的，看著賺了便宜，苦頭在後面呢」。不過，還有網友一算指出，「1公斤成本價40元，平常客人都來吃3公斤左右，一人79元，這樣每個人還是都虧錢啊！」

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