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助陸富豪「帶聖旨黃金」偷渡來台　導遊遭通緝2年下場慘了

▲▼台北文華東方酒店。（圖／資料照）

▲鍾姓導遊涉嫌協助涉嫌吸金的富豪通緝犯偷渡來台，還入住文華東方等高檔酒店。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

大陸富豪張子毅前年因涉吸金上億人民幣，帶著女友和5千萬現金偷渡來台，在高檔飯店爽過奢華生活，最後被台灣檢警單位查獲遞解出境，檢警持續偵辦，原來是鍾姓台籍導遊暗中協助張子毅偷渡抵台，甚至幫忙把張收藏的皇帝聖旨及張大千、齊白石等上億元字畫運來台灣，鍾在大陸遭關押2年多後，11日被台北地檢署依《兩岸條例》起訴。

富豪張子毅在2012年創辦「吉林文投集團」，張個人持股95%，集團號稱資產規模達人民幣15億元，隔年集團發起設立「吉林省文化產業投資基金」，以投資藝術品買賣、以及販售理財商品等名義，對外募資，到2019年2月間，吉林省公安發布新聞，指張子毅涉嫌「非法吸收公眾存款罪」，但張子毅人間消失。

▲▼吉林文投負責人張子毅2019年因涉嫌在大陸吸金案偷渡來台。（圖／資料照）

▲張子毅偷渡還隨身帶著5千萬現金和大批黃金。（圖／資料照）

《東森新媒體ETtoday》曾獨家報導，刑事局當時透過兩岸共打機制得知，張子毅可能偷渡來台，追查發現，原來張子毅在風光的時候，多次由鍾姓台籍導遊帶著在台灣到處玩耍，因此一出事就想著要來台灣，2019年2月底，他帶著懷孕的女友，從福建寧德市搭船，偷渡到基隆港上岸後，3月1日入住文華東方，之後轉住W飯店。

檢警最後在飯店內找到高調奢華的張子毅，當場查扣港幣、歐元等現鈔，合計約新台幣5千萬元，另外現場除了有大批黃金條，還有多幅清朝皇帝的手諭、聖旨等歷史文物與名家字畫，張子毅坦承花了約2千萬元偷渡來台，並供稱，這些文物都是他從拍賣市場上買來，還出示拍賣單據證明是真品，並表示願意捐給台灣故宮。

▲▼大陸公安公告已經抓捕吉林文投主嫌張子毅歸案。（圖／翻攝微博）

▲長春市公安公告已經抓捕吉林文投吸金案主嫌張子毅歸案。（資料照／翻攝微博）

由於張子毅在台灣沒有前科，雖偷渡入境但犯後態度良好，檢察官將相關文物查扣後，依職權處分不起訴張子毅和女友，隨即由刑事局幹員將2人遞解出境，同一時間，專案小組仍持續追查張子毅偷渡來台管道，並在2019年6月破獲專門安排越南人來台的人蛇集團。

至於鍾姓導遊因為安排張來台後，自己正好留在大陸，隨即遭當地公安拘捕，檢察官先查出鍾姓導遊，除了叫兒子的同學搭機前往美國洛杉磯，將張子毅的畫作、珠寶等物品運回台灣，並因此支付上萬元超重罰款，甚至還叫兒子等人一起去基隆港把剛上岸的張子毅和女友接去飯店。

檢察官2020年先依洗錢等罪，給予鍾男前妻、女友、兒子3人緩起訴，鍾男則是在大陸遭關押2年多獲釋後，搭機返台時遭航警緝捕歸案，雖然鍾矢口否認協助偷渡等犯行，檢察官仍根據全案相關事證，依《兩岸人民關係條例》，使大陸人民非法進入台灣等罪嫌起訴。

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