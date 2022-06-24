台灣基進攻北市議員　苗博雅挺醫師吳欣岱：改變成真從未發生

▲台灣基進內湖南港議員參選人吳欣岱提名記者會。（圖／台灣基進提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

迎戰年底北都選舉，台灣基進今（24日）舉行記者會宣布，提名全國醫師醫療產業工會理事長、屏東醫院心臟血管外科主治醫師、台灣基進性別發展部主任吳欣岱，參選年底台北市第4選區內湖、南港區市議員，包括台北市議員苗博雅、市議員參選人吳崢都到場力挺。

吳欣岱表示，她從2020年不分區立委選舉、罷韓，到擔任台灣基進性別發展部主任、成立全國性的醫師工會，疫情期間也時常為醫療人員發聲，心裡從來都不會考慮是否會得罪既得利益者，或者情勢逆風與否，一向考慮的都是「還能為一個具有公義的台灣未來做什麼？」這是每一個基進人內建的初衷，也正是她決定從高雄來到港湖參選的根本原因。

吳欣岱說，台北市作為全國首都，市民卻在藍綠一樣爛的洗腦下，對假的進步價值產生崇拜，對政治產生冷漠，各種光怪陸離、淺碟參政的亂象四起，令人看不下去，2019年疫情爆發以來，台北市長柯文哲不僅讓台北成為防疫破口，令市民承擔慘痛代價，更擴散影響到其他城市，讓她深深感受到防疫需要全國一心，市政的監督也攸關全國的命運。

台灣基進黨主席陳奕齊批評，在柯文哲的治理下，「台北改革沒發生，台北變好沒成真」，台灣基進認為台灣的政治需要「忠誠於台灣以及台灣人民利益為優先的本土在野政治隊伍」，扮演「政治部監工」的角色，確保台灣民主政體的品質，而不是見風轉舵、譁眾取寵，頻向中共送秋波的政客。

陳奕齊強調，台灣基進推派年輕、優質的吳欣岱醫師，其實就是要說，不要因為過去三任24年來的台北市長而對台北的未來失去希望和信心，推薦優質的好人選給台北市民是台灣基進的責任，台灣基進邀請市民南港內湖選吳欣岱、大安文山選苗博雅、信義松山選吳崢，將他們送進議會，「讓政治改變可及、讓台北城市可親」。

苗博雅會中拿著「改變成真從未發生」手舉牌表示，台北市議會是一個合議制機關，單打獨鬥是沒有用的，現在她也正在競選連任，當然也希望下一屆有更多的夥伴加入，對台北市的推進會有非常大的幫助，此外，台北市應該是一個有夢想的城市，但她在成長過程中看見很多問題，台北市人口外流嚴重，漸漸地失去活力，吳醫師願意帶著理想來台北服務，絕對禁得起觀察和檢驗，因此向港湖區市民推薦，將吳欣岱送進議會。