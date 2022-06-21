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侯友宜「按中央指引」被打臉！苗博雅秀北市SOP：高官拿基層當盾牌

▲▼侯友宜出席2025雙北世界壯年運動會組織委員會第三次委員會議 。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／新北報導

新北市2歲男童恩恩染疫身亡，事後恩恩爸要求公布錄音檔還原真相，媒體21日公布11個錄音檔，內容顯示，新北市府獨步全台，規定確診者要衛生單位同意才能派救護車，而新北市府不斷強調一切按照中央指引，對此，議員苗博雅公布北市當時相關sop，119接到求助電話後，符合SOP就會派車，並同步聯繫衛生單位與醫院，苗痛批，新北市府拍板定案的高層不道歉還百般阻撓家屬聽取真相錄音，「這官場現形記，實在醜態百出！」

恩恩案發生後，恩恩爸苦尋音檔未果，中間更發生消防局演戲「還原爭議」、前消防員與新北市府互相提告、新北市府聲稱橫向聯繫音檔涉及隱私等爭議，恩恩爸直到21日才在媒體聽到全部音檔，根據音檔內容，除新北市府獨步全台的「確診者要衛生單位同意才能派救護車」規定外，也並未錄到新北市府聲稱的任何可能涉及個資的背景音。

苗博雅表示，聽了恩恩報案及橫向聯繫錄音檔非常痛心。又看到侯友宜市長的「解釋」，認為一切按照中央指引，新北的作業流程沒錯。自己感到非常憤怒。不必講太多。各縣市SOP拿出來比一比就知道。只講台北市的狀況，大家可以自行比對。

苗博雅也公布今年4月14日適用的台北市救護車派遣SOP，寫得很清楚：

只要有「確診」「快篩陽」「居隔」「居檢」資格，或「有發燒或呼吸道症狀且群聚」，標準作業程序都是：直接派車。

按照台北市的SOP，恩恩完全符合直接派救護車的資格，不需要衛生單位同意。台北市的SOP和其他縣市一樣，都是按照中央指引訂定。只要看其他縣市的SOP就知道，中央沒有規定急重症一定要衛生單位同意才能派車。

苗博雅指出，實務上，台北市119接到求助電話後，符合SOP就會派車，「同步」聯繫衛生單位與醫院，確認接到人後要送到哪裡。就算一時找不到床位，也會先送到急診，由專業救護、醫護人員協助。

對於恩恩事件，苗博雅表示，簡單講，如果恩恩在台北市，以他的狀況，按照SOP就是立刻派車，同步聯繫。接到孩子後，就算無法立刻排到床，若出現緊急情況，會有合格救護、醫療人員幫忙救治。

苗博雅表示，如果自己是新北市議員，會要求新北市政府解釋：為何訂定獨步全國的「緊急狀況仍需由衛生單位同意才能派車」的作業流程？誰拍板的？有沒有檢討過？

苗博雅質疑，衛生單位太忙無法接電話嗎？那就不要規定「必須衛生單位同意出車」啊，SOP規定衛生單位大權在握，又沒安排專線，沒有安排接線人力，消防單位明明有車卻不能派，讓孩子和媽媽在家孤立無援，直到意識不清、紫斑、抽搐，制定規則的市府高層，到底在想什麼，「孩子都已經意識不清、紫斑、抽搐，為何還要等找不到人的衛生單位同意？」

苗博雅表示，新北市府高官們，不該再把責任推往辛苦的基層消防、救護人員了。2021一整年，新北市救護車從派車到抵達現場，平均只要6.77分鐘，有85%的案件，都在10分鐘內抵達現場。

苗博雅痛批，恩恩案幾十分鐘的拖延，完全是因為錯誤的SOP，導致政策殺人結果，拍板定案的高層不道歉就算了，竟百般阻撓家屬聽取真相錄音，拿基層做人肉盾牌、官府提告基層殺雞儆猴，「這官場現形記，實在醜態百出！」

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