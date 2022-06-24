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大陸 大陸焦點 特派現場

澳門6家博彩企業續命半年！獲准延長營業至2022年底

▲新冠肺炎,澳門。（圖／路透）

▲疫情重創澳門博彩業，賭場收入幾乎歸零。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

澳門6家博彩企業的牌照將於6月26日到期，澳門政府23日宣布，批准6家博彩企業的經營期限延長至2022年12月31日。

澳門政府特首賀一誠23日下午在政府總部，分別與澳娛（澳博控股大股東）、永利度假村、銀河娛樂3家博彩企業的代表簽署延長經營期限的修改合約。隨後，3家博彩企業又與美高梅金殿超濠、新濠博亞，以威尼斯人澳門的代表簽署轉批期限延長的修改合約。

澳門政府表示，本次延長批給及轉批給合約，主要考慮新一輪娛樂場幸運博彩的公開競投程序未能於現行批給期限屆滿（即2022年6月26日）前完成，故需例外地延長6間博企的經營期限至2022年12月31日，以保障新一輪公開競投程序順利進行。

▲新冠肺炎,澳門。（圖／路透）

作為娛樂場幸運博彩經營期限延長的回報，各博企將需額外一次性向澳門政府支付4700萬澳元。同時，各博企也將於簽署合同起計3個月內為員工設立勞動債權擔保金，為員工提供保障。

澳門政府指出，透過本次的合約修改，將進一步落實第16/2001號法律有關批給撤銷後娛樂場連同其全部設備及用具歸屬政府所有的機制，以便新一屆的娛樂場幸運博彩經營者可繼續使用現有博彩設施，確保新舊經營批給之間的無縫銜接。

澳門政府還強調，將繼續促進博彩業有序健康發展，要求博企繼續履行社會責任，以及讓博彩業繼續協助澳門經濟適度多元發展。

消息公布後，6家博彩企業的股票24日全線上漲。

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