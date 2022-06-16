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社會 社會焦點 保障人權

網路名廚「聖凱師」欠374萬貨款挨告　自稱介紹人遭合作廠商打臉

▲詹姆士、索艾克、聖凱師、阿辰師。（圖／翻攝自Instagram／chef_jamestw、soacliu、chefchouchou）

▲料理網紅「聖凱師」黃聖凱涉欠好友貨款而挨告。（圖／翻攝自Instagram／chef_jamestw、soacliu、chefchouchou）

記者黃哲民／台北報導

經營日本料理店的料理網紅黃聖凱2019年和好友合作，開發以他的暱稱「聖凱師」為名的乾拌麵等商品，同年3度出貨到澳門卻拒付374萬餘元貨款，好友提告索討，黃男自稱只是介紹人，應找澳門收貨人買單，但被澳門廠商函覆法院戳破他的辯詞，台北地院認定黃男就是真正買主，判他應全額付清並外加每年5%的利息，可上訴。

被粉絲稱為「聖凱師」的黃聖凱，在臉書開設《錵鑶居家料理小教室》粉專示範做菜手法，2016年因為一支《簡單兩步驟改變你的醜醜蒸蛋》影片而爆紅，至今累積追蹤數超過150萬。

本案源於2019年間，黃聖凱與施姓朋友合作，由施男的采風居公司以「聖凱師」為名，開發乾拌麵、有料麵、湯底、糕餅等產品，在外包裝印上黃男肖像，外銷澳門拓產當地市場，采風居同年並依黃男指示，3度出貨到澳門，由當地廠商新領匯公司收貨。

▲聖凱師陸續推出年菜組。（圖／翻攝自FACEBOOK／錵鑶居家料理小教室）

▲黃聖凱2019年在粉專販賣品牌年菜組合，交貨後被上千位消費者客訴品質不佳。（圖／翻攝自FACEBOOK／錵鑶居家料理小教室）

但采風居向黃男請款碰壁，2020年2月寄律師函催討也沒回應，被迫提告索討3筆貨款共374萬餘元，為了避免黃男把訂貨責任推給錵鑶公司，采風居把錵鑶公司也列為被告。

黃男宣稱澳門新領匯公司陳姓負責人是他的朋友，他僅居中牽線施男和陳男合作，自己只是介紹人、可從中分潤而已，他和錵鑶公司都沒介入本件出貨與收貨等業務，應由采風居公司找收貨的新領匯公司買單。

但新領匯公司接獲法官發函詢問後，函覆強調本案是受黃男委託代辦商品申報入口澳門程序，訂貨與貨運都由黃男自己安排，取貨後也全都交給黃男，新領匯只收取每次申報入口的手續費500元葡幣（即澳門幣），並不經手後續銷售事宜。

法官認定黃男本案不是介紹人，而是真正該付貨款的買主，澳門業者就算有銷售這些乾拌麵商品，也是受黃男委託，據此判決黃男應全額支付貨款374萬餘元給采風居公司，並依年利率5%計算2019年收貨日起算至今的利息，可上訴。

本案發生期間，黃男在粉專所賣品牌年菜出包，6菜1湯的套裝年菜售價3888元，但隔年（2020年）1月出貨後，有上千位消費者客訴臭酸變質、用料縮水、調味過鹹等瑕疵，黃男遭負評轟炸，趕緊退錢滅火，並控告代工業者求償1586萬餘元，結果不但要反賠代工業者93萬餘元工錢，還被披露年菜成本價僅為650元，黃男對該案已提上訴。

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