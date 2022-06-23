「當警察只是副業」家暴喝花酒開賭場　彰化惡警2大過3小過將汰除

▲▼彰化一名警察20年來，把警察當副業，長期家暴、喝花酒、涉賭場，被記2大過3小過後遭到淘汰。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／彰化報導

彰化警分局中正派出所洪姓員警被民眾在臉書爆料，長期家暴、喝花酒、涉及賭場，洪員也坦承警察只是副業，警方獲報後主動偵辦，洪員目前已被記2大過、3小過，短期內將依不適任為由予以淘汰。

據了解，洪姓警員從警約20年，原本在芳苑、溪湖分局任職，但因狀況頻傳被調到彰化分局，沒想到還是陸續傳出風紀事件。而1名女子也在臉書「靠北男友／老公」發文，指控洪姓警員長期家暴、開設賭場及花酒喝不停，「奉勸大家，如果遇此人請勿相信」。

而彰化分局獲報後主動調查，結果發現如下事證：

1，洪員任職溪湖分局涉及參與職業賭場賭博，記1大過；洪員與女子不正當感情交往，記2小過，6月6日調彰化分局中正派出所。

2，洪員涉足有女陪侍KTV，調查屬實，記1大過、1小過。

3，有關洪員已婚仍與女子不正當感情交往過程，雙方互控家暴及傷害，芳苑警分局已依規定受理，並移送地檢署偵辦。

4，洪員有無參與經營職業賭場部分，警方持續調查中，若確有相關事證，將移送地檢署偵辦，並依規定嚴懲。

5，洪員在2020年因與女子不正當感情交往遭記過調地後，在溪湖分局期間仍與該女⼦交往，並涉足職業賭場參與賭博，經處分調至彰化分局，仍涉足有女陪侍場所，洪員顯然不思悔改，不適任警察人員。

6，洪員相關違紀劣跡，已累積2大過、3小過，警察局及本分局將進⾏專案督導，短期內予以淘汰。