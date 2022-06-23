澳門疫情拉警報！下午緊急關閉戲院、酒吧等場所　餐廳禁內用

▲澳門突爆疫情。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

澳門本土疫情拉響警報！目前陽性確診病例增至110例，官方宣布下午5時起關閉戲院、酒吧等設施，且餐廳也禁止內用。

據澳門政府官網公布，6月23日下午5時起關閉澳門特定場所設施、停止餐飲場所內用，關閉的設施包含關閉所有的電影院、劇院、室內遊樂場、遊戲機及電子遊戲室、網吧、桌球室、保齡球場、蒸氣浴室、按摩院、美容院、健身院、健康俱樂部、卡拉OK場所、酒吧、夜總會、的士高、舞廳、歌舞廳、理髮店及向公眾開放的泳池。

此外，官方也停止所有的餐廳、飲料場所及飲食場所向公眾提供在有關場地內進食及飲用飲品的服務，但不妨礙外賣服務的提供。

據澳門感染應變協調中心23日通報，截止今日早上9點，澳門陽性個案已有110例。通過流行病學調查，共跟進4109人，其中密切接觸者554人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）2496人，次密切接觸者279人，一般接觸者108人，陪同人員562人。

官方宣布，將展開第二次全員核酸檢測，時間從今天上午9時到明晚24時，爭取39小時內完成工作。官方直言，確診個案仍會增加，確診者當中，有數人在娛樂場工作，另有外傭、獄警等人員。