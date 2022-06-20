零確診251天破功！澳門突爆疫情「31人感染」　進入即時預防狀態

▲澳門爆發新一輪疫情。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

澳門突然爆發本土疫情，維持了251天的「零確診」宣告破功！截至19日晚10時，這波疫情已有31例染疫，患者包含監獄工作人員，也有人參與飲宴等聚集活動。疫情源頭尚未明朗，官方坦言疫情嚴峻，公共部門今明兩天關閉。

澳門新冠病毒感染應變協調中心19日晚表示，截至當天22時，澳門共發現31名核酸檢測陽性病例，21女10男，年齡介乎8個月至89歲之間；31人中有8人為有症狀確診病例，23人為無症狀感染者。

通過流行病學調查，澳門衛生部門共跟進602人，其中密切接觸者146人，非核心密切接觸者，即共同軌跡人士375人，次密切接觸者36人，一般接觸者10人，陪同人員4人。目前，流行病學調查工作仍在進行中。

據《澳門日報》報導，這一波疫情源自澳門鏡湖醫院通知發現有一份「十混一」樣本的核酸檢測結果陽性，經過複查發現有一個樣本呈陽性，該患者因出現不適症狀到鏡湖醫院求診。之後官方迅速宣布19日12時至6月21日12時進行全民核酸檢測。此外，從19日凌晨1時起，澳門進入即時預防狀態，根據風險高低的程度，採取封閉和管控措施。

澳門政府迅速祭出多項防控措施。目前，澳門學校停課。公園、圖書館、博物館都已暫時關閉。除了市場和超市等民生必需的場所外，所有店家停止營業，餐廳也不准內用，只能提供外賣。

此外，根據疫情防控需要，以及經珠澳聯防聯控機制協商一致，自19日6時起，從澳門各口岸離境人員須持24小時內有效核酸檢測陰性結果證明通關；從各口岸入境到澳門人員維持現行疫情防控措施不變。

珠海官方20日公布，發現13人從澳門入境珠海後，未嚴格落實居家隔離或集中隔離健康管理措施，擅自到公共場所活動，引發疫情傳播風險。因其行為違反疫情防控規定，相關部門已依法對13人分別處以行政拘留10日處罰。