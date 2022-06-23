獨／殭屍展內裝曝光！獸眼怒目圓睜　血盆大口氣氛渲染超到位

▲台南市美術館舉辦「亞洲的地獄與幽魂」特展，在網路引起熱議。（圖／翻攝台南市美術館臉書粉專）



記者林悅、林冠吟／台南報導

台南市美術館6月25日到10月16日將舉辦「亞洲的地獄與幽魂」特展，官方臉書日前張貼一張「湘西趕屍」照瞬間在網路上爆紅，一度引起宗教團體出征，以擔心孩子受影響、疫情嚴峻為由，要求館方停展，更有網友嗨爆留言要帶「桃木劍、糯米」前往看展。而《東森新媒體ETtoday》也搶先為您曝光「亞洲的地獄與幽魂」展覽最新畫面。

「亞洲地獄與幽魂」未開幕先爆紅！台南美術館日前才在臉書上貼出一張「湘西趕屍」照，瞬間引起大批網友熱議，而美術館也表示，該特展是2018年法國凱布朗利博物館所策畫展出的，主要是由西方人的角度，觀察亞洲包含日本、泰國、中國等地鬼怪文化與未知世界的想像，並沒有在超自然力量的部分進行任何討論。2022年與台南市美術館合作，加入了台灣的視角，以及台灣當代藝術家的作品。

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從曝光的照片來看，由於此次展覽不僅僅是展現東方世界對於鬼魂的意象與表現，除了民眾必看先前在網路上爆紅的「湘西趕屍」雕塑外，也可以看見其中有一個展區掛滿大香環，融合台灣獨有民俗文化。而香環又為24小時不間斷燃燒的香品，除有圓滿之意涵外，也代表香火綿延，點燃時更需以「順時鐘」方向點燃，喻有順應天道、自然等意象在。

▲香環除有圓滿之意涵外，也代表香火綿延，點燃時更需以「順時鐘」方向點燃，喻有順應天道、自然等意象在。（圖／翻攝台南市美術館臉書粉專）

除了東方世界對於鬼魂等意象展現外，展覽也展出了西方世界對於鬼魂等意象表現，而從內裝門簾上更可見幾個怪獸的布幕，雙眼怒目圓睜，配上布滿獠牙的血盆大口，震懾力十足，而布幕的下方還有2隻被線纏繞的娃娃，氣氛渲染相當到位，不過有關相關細節與佈展者所欲表達出的內涵表現，還要請民眾自己入內參觀，細聽人員解說。

但展覽爆紅後卻有不少具宗教背景的網友，怒留言表示，「請停止在美術館舉辦這種活動！美術館應展出美化人心，具有真善美價值的作品！這種鬼魅的展覽，會嚇到剛好逛美術館的人。對社會文化風氣也沒有幫助。」、「這類的展覽對人的身心沒有好處，沒有教育意義也極可能扭曲人的身心靈，國家的藝術中心竟然舉辦這樣的展覽！！浪費人民的納稅錢，要求停止擧辦！！！」、「建議停辦此活動，俄烏戰爭、通膨物價高漲、疫情持續、台海危機，展出這的目的何在」、「怎麼會有這樣的展覽，傷害身心，對生命完全沒有幫助的展覽是怎麼回事」。

不過台南美術館則強調，不會因此停辦展覽，也歡迎大家前往展覽欣賞，以更深入的了解東西方世界，在不同視角形態下所有的鬼怪形象。

此外，也有民眾嗨喊留言表示要帶「桃木劍」、「糯米」等避邪用品前往觀展。但台南美術館對此回應，為維護展間內展品的安全，展間內請勿攜帶自拍棒、腳架、長傘、食物、飲料、水、安全帽、危險物品等進入展場。雖然無法攜帶桃木劍及糯米，但南美館也特地準備了限量1000份，首廟天壇手工包製的香灰平安符，供民眾安心索取。

台南美術館也特地強調，「亞洲的地獄與幽魂展」，涉及幽魂鬼怪等內容，若對此內容敏感者，請自行斟酌是否適合入場觀看；12歲以下之孩童建議由成人陪同入場。